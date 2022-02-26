Dünya Rus haber ajansı TASS yanlışlıkla ordularının kayıplarını duyurdu Fark edilince hemen kaldırdılar
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Rus haber ajansı TASS yanlışlıkla ordularının kayıplarını duyurdu: Fark edilince hemen kaldırdılar

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, yaptığı açıklamada, Ukrayna'yı işgal eden Rus güçlerinin yaşadığı kayıpları duyurdu. 3 bin 500'den fazla askerin öldüğünün vurgulandığı açıklama kısa süre içinde yayından kaldırıldı. Rakamların, Ukrayna tarafından açıklanan rakamlarla uyuştuğu görüldü.

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Rus haber ajansı TASS yanlışlıkla ordularının kayıplarını duyurdu: Fark edilince hemen kaldırdılar
TASS haber ajansı, Rusya'nın kayıplarını paylaştı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları üçüncü gününde devam ederken, her iki taraf da ağır kayıplar yaşadı. Tarafların yaşadığı kayıplara ilişkin sosyal medya ve basın kuruluşlarında çeşitli spekülasyonlar dolaşırken, Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, Rus ordusunun yaşadığı kayıpları kamuoyuna duyurdu.

Yapılan duyuruda, "26 Şubat 12:00 itibarıyla Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri henüz somut bir ilerleme kaydetmedi. Ukrayna halkının beklenmedik bir şekilde güçlü direnişiyle karşılaşıyor. Savunma Bakanlığı'ndaki kaynağa göre, Rus ordusunun kayıpları hızla artmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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"3 BİN 500 ASKER ÖLDÜ, YÜZLERDE ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ"

Açıklamada, Rus güçlerinin cephede verdikleri kayıplar da yer aldı.

TASS'ın paylaşıp daha sonra silmek zorunda kaldığı duyuruya göre; Rusya, 14 uçak (13 savaş uçağı ve 1 IL-76), 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç, 15 topçu tesisi, 1 SAM BUK-I ve 3 bin 500'den fazla asker kaybetti.

UKRAYNA'NIN VERİLERİYLE UYUŞUYOR

Ukrayna İçişleri Bakanlığı bu sabah yerel saatle 06.00 itibariyle Ukrayna ordusunun ülke genelinde 3 bin 500'den fazla Rus askerini öldürdüğünü, 200'den fazla Rus askerini esir aldığını, 14 savaş uçağını ve 8 helikopteri düşürdüğü açıklamıştı.

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