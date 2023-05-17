Rus iddiası Clinton tezgahı çıktı

Rus hükümetinin 2016 ABD başkanlık seçimlerini Trump’ın lehine etkilediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın kökenlerini araştırmak üzere, Trump döneminde 2019’da özel yetkili savcı atanan John Durham, yaklaşık 4 yılın ardından soruşturmasını tamamladı. Dün kamuoyuna açıklanan 300 sayfayı aşan nihai raporunda Savcı Durham, söz konusu soruşturmanın başlangıcında yönetimin elinde herhangi bir gerçek kanıt bulunmadığını belirtirken, buna rağmen FBI’ın ve Adalet Bakanlığı’nın, Trump’ın rakibi Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’ın kampanyasına yardımcı olacak şekilde soruşturmayı yürütmeye devam ettiğini kaydederek, federal kurumların seçime müdahale etmek istediğini ortaya koydu. 300 sayfalık raporda, Trump’a yönelik Rusya iddiasının temelinde Clinton’ın seçim kampanya ekibinin ürettiği bir karalama kampanyası olabileceği bilgisi de yer aldı.

Demokratlar’dan karalama kampanyası

Raporda, Durham’ın soruşturma sırasında edindiği kritik bir bilgiye yer veriliyor. 2016 ABD istihbaratının, Clinton’ın ekibinin, kamuoyunu, Dışişleri Bakanlığı görevi sırasında özel e-posta hesabını devlet görevinde kullandığının ortaya çıkmasıyla başlayan skandaldan dikkatleri uzaklaştırmak için, “Trump’ın Rusya ile bağları olduğuna yönelik bir kampanya hazırlığı yaptığına” ilişkin istihbarat verisine ulaştığı belirtiliyor.

Trump’a karşı çalıştılar

Alınan istihbarat hakkında dönemin CIA Başkanı John Brennan’ın, Clinton’ı destekleyen, ABD Başkanı Barack Obama’yı da bilgilendirdiği ifade edildi. Ancak, Clinton ekibinin, Trump’ı Rusya bağlantıları ile suçlayacağına ilişkin alınan istihbarat bilgisinin, hem CIA hem de FBI’ın üst kademesi tarafından tamamen örtbas edildiği kaydediliyor. Buna karşın FBI’ın, herhangi bir somut kanıta dayanmadan, tam da Clinton kampanyasının işine yarayacak şekilde, Trump’a ilişkin “seçime dış müdahale” soruşturması başlattığı belirtiliyor.

Amerikan kamuoyu aldatıldı

Trump, konuya ilişkin kendi sosyal medya sitesi TruthSocial’da yaptığı paylaşımda, “Vay be! Kapsamlı araştırmaların ardından Durham’ın FBI’ın Trump-Rusya soruşturmasını asla başlatmamış olması gerektiği sonucuna vardı. Diğer bir deyişle, tıpkı şu anda Amerika’nın büyüklüğünü görmek istemeyenler tarafından aldatıldığı gibi, Amerikan kamuoyu aldatılmış” ifadelerine yer verdi. ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan da Durham’ın gelecek hafta Kongre’de ifade vermesi için Adalet Bakanlığı’yla görüştüklerini belirtti.

Soruşturmanın geçmişi