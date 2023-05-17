Rus iddiası Clinton tezgahı çıktı

Hillary Clinton, Donald Trump.
Rus hükümetinin 2016 ABD başkanlık seçimlerini Trump’ın lehine etkilediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın kökenlerini araştırmak üzere, Trump döneminde 2019’da özel yetkili savcı atanan John Durham, yaklaşık 4 yılın ardından soruşturmasını tamamladı. Dün kamuoyuna açıklanan 300 sayfayı aşan nihai raporunda Savcı Durham, söz konusu soruşturmanın başlangıcında yönetimin elinde herhangi bir gerçek kanıt bulunmadığını belirtirken, buna rağmen FBI’ın ve Adalet Bakanlığı’nın, Trump’ın rakibi Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’ın kampanyasına yardımcı olacak şekilde soruşturmayı yürütmeye devam ettiğini kaydederek, federal kurumların seçime müdahale etmek istediğini ortaya koydu. 300 sayfalık raporda, Trump’a yönelik Rusya iddiasının temelinde Clinton’ın seçim kampanya ekibinin ürettiği bir karalama kampanyası olabileceği bilgisi de yer aldı.
Demokratlar’dan karalama kampanyası
Raporda, Durham’ın soruşturma sırasında edindiği kritik bir bilgiye yer veriliyor. 2016 ABD istihbaratının, Clinton’ın ekibinin, kamuoyunu, Dışişleri Bakanlığı görevi sırasında özel e-posta hesabını devlet görevinde kullandığının ortaya çıkmasıyla başlayan skandaldan dikkatleri uzaklaştırmak için, “Trump’ın Rusya ile bağları olduğuna yönelik bir kampanya hazırlığı yaptığına” ilişkin istihbarat verisine ulaştığı belirtiliyor.
Trump’a karşı çalıştılar
Alınan istihbarat hakkında dönemin CIA Başkanı John Brennan’ın, Clinton’ı destekleyen, ABD Başkanı Barack Obama’yı da bilgilendirdiği ifade edildi. Ancak, Clinton ekibinin, Trump’ı Rusya bağlantıları ile suçlayacağına ilişkin alınan istihbarat bilgisinin, hem CIA hem de FBI’ın üst kademesi tarafından tamamen örtbas edildiği kaydediliyor. Buna karşın FBI’ın, herhangi bir somut kanıta dayanmadan, tam da Clinton kampanyasının işine yarayacak şekilde, Trump’a ilişkin “seçime dış müdahale” soruşturması başlattığı belirtiliyor.
Amerikan kamuoyu aldatıldı
Trump, konuya ilişkin kendi sosyal medya sitesi TruthSocial’da yaptığı paylaşımda, “Vay be! Kapsamlı araştırmaların ardından Durham’ın FBI’ın Trump-Rusya soruşturmasını asla başlatmamış olması gerektiği sonucuna vardı. Diğer bir deyişle, tıpkı şu anda Amerika’nın büyüklüğünü görmek istemeyenler tarafından aldatıldığı gibi, Amerikan kamuoyu aldatılmış” ifadelerine yer verdi. ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan da Durham’ın gelecek hafta Kongre’de ifade vermesi için Adalet Bakanlığı’yla görüştüklerini belirtti.
Soruşturmanın geçmişi
Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump’ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017’de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump’ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump’ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı. Durham’ın soruşturmasında iki kişi delillerle oynandığını ve Trump’ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmişti. Trump’a yönelik Rusya soruşturmasının başlatılmasına yol açan, Rusya ile ilişkili olduğuna dair iddialar içeren ancak daha sonra Demokratların fonladığı ve yanlış içerikli bir dosya olduğu ortaya çıkan “Steele dosyasında” yazıları bulunan Rus analist Danchenko, “federal yetkililere yalan söyleme” suçlamasıyla yargılandığı davada Ekim 2022’de beraat etmişti.