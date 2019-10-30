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Rusya: Çekilme tamamlandı

Türkiye ve Rusya’nın Soçi’de vardığı mutabakat gereği PKK’nın sınırdan çekilmesi için verilen 150 saatlik süre dün saat 18.00’de sona erdi. Süre biterken bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, “Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı” dedi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
SMO
SMO

Soçi'de Rusya ile imzalanan '150 saat' mutabakatında süre dün saat 18.00 itibariyle sona erdi. Sürenin dolmasıyla birlikte sahadaki denetim ve doğrulama mekanizması da çalışmaya başladı. Mutabakatın başarıya ulaşması için Türkiye’nin sahadaki tehdidin bertaraf edildiğini görmesi ve onaylaması gerekiyor. Güvenli bölgede yürütülecek devriye faaliyetini görüşmek üzere önceki gün Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti, temaslarını Türk yetkililerle dün akşam saatlerine dek sürdürdü. 150 saatlik sürenin bitimine dakikalar kala bir bildiri yayınlayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin çekilme işlemlerinin tamamlandığını kaydetti. Şoygu, "YPG'nin çekilmesi planlanandan önce bitti" açıklaması yaptı.

MEKANİZMA ÇALIŞTI

Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeleri sınırın 10 kilometre güneyinde başlayacak. 10 km'den itibaren 30 km boyunca uzanan 20 km derinliğindeki hattın da Türk İHA’ları ve havadan keşif unsurlarıyla denetlenmesi bekleniyor. Türkiye’nin devriyelerle birlikte sahada ek kontrol isteyeceği bazı alanlar olabileceği de belirtiliyor. Türkiye ile Rusya arasında Soçi mutabakatı özelinde bir mekanizma kurulmazken, taraflar birbirine İdlib'deki sisteme benzer şekilde sürekli bilgi verdi. Kritik sorunların çözümünde de iki ülke genelkurmay başkanları devreye girdi.

KREMLİN UYARMIŞTI

PKK/YPG’lilerin Fırat’ın doğusunda 30 kilometre güneye çekilmelerini öngören Soçi mutabakatı, ABD ile yapılan 120 saat anlaşmasına göre önemli bir fark içeriyor. ABD mutabakatında Amerika sahada çekilmeyi denetlememiş ve mutabakatın sahadaki uygulaması eksik kalmıştı. Rusya ise askerleriyle çekilmeyi sahadan yönetti. PKK'lıların çekilmekte isteksiz davranması üzerine Kremlin, "Türklerle karşı karşıya kalırsınız" uyarısı yapmıştı. Mutabakatın başarılı olduğunun açıklanması halinde Türkiye açısından yeni bir harekâta ihtiyaç kalmayacak. Ancak rejim kıyafetine bürünen PKK'lıların bölgedeki varlığı sorun teşkil etmeye devam ediyor.

  • Altun: Mutlaka kuracağız
  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 150 saatlik sürenin dolmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Altun, “Teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın, ortak devriyelerle Güvenli Bölge’yi kuracağız” ifadelerini kullandı.
  • İmha zamanı
  • Günlerdir park halinde duran, terk edilmiş aracın imha edildi.
  • PKK'lı teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki ev ve araçlara tuzaklanan patlayıcıların imhası sürüyor. Bir evin bahçesinde patlayıcı tespit ettiklerini belirten SMO askerleri, yakınında ise günlerdir park halinde duran, terk edilmiş aracın imha edildiğini belirtti. Aracı kontrollü olarak imha eden muhalifler, daha sonra çevrede detaylı arama yaptı.

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