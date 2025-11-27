Yeni Şafak
Rusya: Donetsk'teki Vasyukovka yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik

16:0727/11/2025, Perşembe
AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Vasyukovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı.


Donetsk bölgesindeki yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilen açıklamada "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vasyukovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.


Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna'ya ait 118 insansız hava aracının (İHA) çeşitli Rus bölgeleri ile Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.



