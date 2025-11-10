Yeni Şafak
Rusya: Donetsk ve Zaporijya'da 3 yerleşim yerini ele geçirdik

15:2310/11/2025, Pazartesi
AA
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesindeki Rıbnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada,
"Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Gnatovka, Zaporijya bölgesinde de Novoye ve Sladkoye yerleşim yerleri kurtarıldı."
ifadesi kullanıldı.

