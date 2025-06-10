Rusya: Kiev'deki askeri sanayi tesislerini gece yüksek hassasiyetli silahlarla vurduk

"Bu gece Rus Silahlı Kuvvetleri yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın Kiev'deki havacılık, füze, zırhlı ve gemi yapımı sanayi işletmelerine, Ukrayna ordusunun kontrol ve konuşlanma merkezlerine, Ukrayna birliklerinin silah ve askeri teçhizatlarının toplandığı bölgelere, askeri hava üslerinin altyapılarına, mühimmat ve akaryakıt depolarına grup saldırısı düzenledi."