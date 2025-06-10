Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Kiev'deki askeri sanayi tesislerini gece yüksek hassasiyetli silahlarla vurduk

Rusya: Kiev'deki askeri sanayi tesislerini gece yüksek hassasiyetli silahlarla vurduk

14:5010/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Rusya-Ukrayna savaşı
Rusya-Ukrayna savaşı

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki havacılık, füze ve zırhlı askeri araç üretilen tesisleri yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.


Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada,
"Bu gece Rus Silahlı Kuvvetleri yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın Kiev'deki havacılık, füze, zırhlı ve gemi yapımı sanayi işletmelerine, Ukrayna ordusunun kontrol ve konuşlanma merkezlerine, Ukrayna birliklerinin silah ve askeri teçhizatlarının toplandığı bölgelere, askeri hava üslerinin altyapılarına, mühimmat ve akaryakıt depolarına grup saldırısı düzenledi."
ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların amacına ulaştığı vurgulanan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu belirtildi.




#Kiev
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EVDE BAKIM MAAŞI HAZİRAN AYI ÖDEME TAKVİMİ: Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e -Devlet sorgulama ekranı!