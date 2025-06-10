Moskova ilan etti: Rusya Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

APA'nın TASS'a dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mariya Zaharova, Rusya'nın Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını söyledi.
Brüksel'de teyit edildi
Zakharova, Rusya'nın Karabağ'ı resmen Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıdığını belirtti.
Ne olmuştu?
Ukrayna'daki savaşı Karabağ'daki duruma benzeten Rusya Devlet Başkanı'nın danışmanı Vladimir Medinsky'nin açıklamaları tepki toplamıştı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacıyev, Putin'in yardımcısına sert bir yanıt vererek, devletler arası ilişkilere zarar vermemesi çağrısında bulunmuştu.
Haciıev açıklamasında "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky'nin, 9 Haziran'da Russia Today'e verdiği röportajda, eski Ermenistan-Azerbaycan ihtilafına ilişkin gerçekleri çarpıtarak Karabağ bölgesini tartışmalı bölge olarak sunması hem üzücü hem de şaşırtıcıdır." ifadelerine yer vermişti.
Hacıyev, Karabağ'ın eski Azerbaycan toprakları olduğunu ve Rusya'nın kendisi Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya devam ettiğini vurguladı.
Ayhan Hacıyev, Medinsky'ye, devletlerarası ilişkilere zarar verebilecek yetkisini aşan konularda hatalı iddialarda bulunmaması tavsiyesinde bulundu.
Medinsky'nin Karabağ'a ilişkin yorumlarında, durumun tarihi boyutlarından ve sosyo-kültürel özelliklerinden söz ettiği kaydedildi.