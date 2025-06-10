"Karabağ'daki durum son bir yılda kökten değişti ve Ermenistan başbakanı [Nikol Paşinyan], Ekim 2022'de Prag'da AB himayesinde düzenlenen bir zirvede Karabağ bölgesini Azerbaycan toprağı olarak tanıdı ve bu yılın Mayıs ve Haziran aylarında Brüksel'deki zirvelerde tutumunu yeniden teyit etti. Bu nedenle, Rus barış gücü birliğinin bölgeye getirildiği koşullar önemli ölçüde ayarlandı ve bu yıl 19-20 Eylül'deki düşmanlıklardan sonra nüfusun kitlesel göçü ortasında, barış güçlerimizin faaliyetleri uyarlanacak"