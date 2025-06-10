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Moskova ilan etti: Rusya Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Moskova ilan etti: Rusya Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

12:2310/06/2025, Salı
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Maria Zaharova
Maria Zaharova

APA'nın TASS'a dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mariya Zaharova, Rusya'nın Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Maria Zaharova
Salı günü yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki durumun son bir yılda kökten değiştiğini ve Rus barış güçlerinin bölgedeki faaliyetlerinin yeni koşullara uyarlanacağını söyledi.

Brüksel'de teyit edildi


Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rus diplomat
"Karabağ'daki durum son bir yılda kökten değişti ve Ermenistan başbakanı [Nikol Paşinyan], Ekim 2022'de Prag'da AB himayesinde düzenlenen bir zirvede Karabağ bölgesini Azerbaycan toprağı olarak tanıdı ve bu yılın Mayıs ve Haziran aylarında Brüksel'deki zirvelerde tutumunu yeniden teyit etti. Bu nedenle, Rus barış gücü birliğinin bölgeye getirildiği koşullar önemli ölçüde ayarlandı ve bu yıl 19-20 Eylül'deki düşmanlıklardan sonra nüfusun kitlesel göçü ortasında, barış güçlerimizin faaliyetleri uyarlanacak"
ifadelerine yer verdi.


Zakharova, Rusya'nın Karabağ'ı resmen Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıdığını belirtti.


Ne olmuştu?


Ukrayna'daki savaşı Karabağ'daki duruma benzeten Rusya Devlet Başkanı'nın danışmanı Vladimir Medinsky'nin açıklamaları tepki toplamıştı.


Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacıyev, Putin'in yardımcısına sert bir yanıt vererek, devletler arası ilişkilere zarar vermemesi çağrısında bulunmuştu.


Haciıev açıklamasında "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky'nin, 9 Haziran'da Russia Today'e verdiği röportajda, eski Ermenistan-Azerbaycan ihtilafına ilişkin gerçekleri çarpıtarak Karabağ bölgesini tartışmalı bölge olarak sunması hem üzücü hem de şaşırtıcıdır." ifadelerine yer vermişti.


Hacıyev, Karabağ'ın eski Azerbaycan toprakları olduğunu ve Rusya'nın kendisi Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya devam ettiğini vurguladı.


Ayhan Hacıyev, Medinsky'ye, devletlerarası ilişkilere zarar verebilecek yetkisini aşan konularda hatalı iddialarda bulunmaması tavsiyesinde bulundu.


Medinsky'nin Karabağ'a ilişkin yorumlarında, durumun tarihi boyutlarından ve sosyo-kültürel özelliklerinden söz ettiği kaydedildi.



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