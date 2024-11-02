Sadece 34 bin doları varmış

FETÖ elebaşı Gülen’in tartışılan vasiyeti kardeşleri ve damatlarının bulunduğu ortamda açıldı. Yaklaşık 50 milyar doları yöneten örgütün elebaşısı Gülen’den geriye 34 bin 660 dolar kaldığı iddia edildi. Örgüt yöneticilerinden Ekrem Dumanlı, vasiyete inanmayanlara sert tepki gösterdi.
ABD’de 20 Ekim’de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in vasiyeti belli oldu. Sosyal medyada paylaşılan vasiyetin açıklandığı toplantıya, Gülen’in kız kardeşi Fazilet Korucuk, Mesih Gülen, Kemal Gülen ile damatları; Ahmet Kurucan, Cevdet Türkyolu, Muhammet Yeşilyurt, Adem Kalaç, Numan Yiğit ve Abdullah Aymaz'ın katıldığı iddia edildi.
ÖRGÜTLE İLGİLİ CÜMLE YOK
FETÖ’nün sözde örgüt yöneticilerinden Aymaz tarafından okunan vasiyetnamede, örgüt yönetimi hakkında bir ifade yer almaması dikkat çekti. Yaklaşık 50 milyar dolar yöneten örgütün elebaşının 34 bin 660 doları olduğu belirtildi. Ayrıca teröristbaşının kitap gelirini de yine ‘Cascade Trust’ isimli vakfa bıraktığı ifade edildi. Vakfın kuruluş amacının ise, “Gülen’in fikirlerini inceleyen, uygulayan eğitim kuruluşlarına dağıtılmasını yönlendirmek” olduğu ortaya çıktı.
TARTIŞMA BÜYÜYOR
FETÖ’nün vasiyetiyle ilgili tartışmalar çok yönlü sürüyor. FETÖ’nün İngiltere sözcülerinden İsmail Sezgin gibi örgütün “Ali Heyet” diye adlandırdığı üst yönetimine muhalif isimler, vasiyetin şeffaf bir şekilde açıklanmasını beklediklerini duyurmuştu.
DUMANLI TEHDİT SAVURDU
Sözde heyete seçilen örgütün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ise, vasiyetin açıklanmasından kısa bir süre önce yaptığı sosyal medya yayınında isim vermeden tehditler savurdu. Gülen’in kültürel bir miras bıraktığını iddia eden Dumanlı, şunları söyledi: “Bu tarihten itibaren şunu söyleyeyim her kim adı ne olursa olsun sanı ne olursa olsun vaktiyle hizmetin dışındaymış, içindeymiş arkasındaymış, yaşlıymış, gençmiş hiç fark etmez, kim camianın birliğine kastedecek bir şey söylüyorsa bir yerde hazırlanmış bölme ve parçalama faaliyetinin parçası haline gelmiş olur. Sinsi bir takım birbirine düşürmelerin hepsini geriye dönük dinin temel referansına dönmek ve konuşmak lazım.” Firari FETÖ’cülerden Ahmet Dönmez, terörist Dumanlı’nın açıklamalarına sosyal medya hesabından, “Bu nasıl kafa” diyerek tepki gösterdi.