Sadece 34 bin doları varmış

FETÖ’nün sözde örgüt yöneticilerinden Aymaz tarafından okunan vasiyetnamede, örgüt yönetimi hakkında bir ifade yer almaması dikkat çekti. Yaklaşık 50 milyar dolar yöneten örgütün elebaşının 34 bin 660 doları olduğu belirtildi. Ayrıca teröristbaşının kitap gelirini de yine ‘Cascade Trust’ isimli vakfa bıraktığı ifade edildi. Vakfın kuruluş amacının ise, “Gülen’in fikirlerini inceleyen, uygulayan eğitim kuruluşlarına dağıtılmasını yönlendirmek” olduğu ortaya çıktı.

Sözde heyete seçilen örgütün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ise, vasiyetin açıklanmasından kısa bir süre önce yaptığı sosyal medya yayınında isim vermeden tehditler savurdu. Gülen’in kültürel bir miras bıraktığını iddia eden Dumanlı, şunları söyledi: “Bu tarihten itibaren şunu söyleyeyim her kim adı ne olursa olsun sanı ne olursa olsun vaktiyle hizmetin dışındaymış, içindeymiş arkasındaymış, yaşlıymış, gençmiş hiç fark etmez, kim camianın birliğine kastedecek bir şey söylüyorsa bir yerde hazırlanmış bölme ve parçalama faaliyetinin parçası haline gelmiş olur. Sinsi bir takım birbirine düşürmelerin hepsini geriye dönük dinin temel referansına dönmek ve konuşmak lazım.” Firari FETÖ’cülerden Ahmet Dönmez, terörist Dumanlı’nın açıklamalarına sosyal medya hesabından, “Bu nasıl kafa” diyerek tepki gösterdi.