Şam'ın güney kırsalında patlama

Suriye'de patlama meydana geldi. Başkent Şam'ın güney kırsalında yer alan Sebine beldesinde yaşanan patlamanın nedeni araştırılırken olayda can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
Suriye devlet televizyonu El-İhabriyye'nin haberine göre, patlama, Sebine beldesinin Matahen bölgesinde gerçekleşti.
