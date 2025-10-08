Yeni Şafak
Şam'ın güney kırsalında patlama

Şam'ın güney kırsalında patlama

22:268/10/2025, Çarşamba
AA
Resmi açıklama yapılmadı ancak patlama sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Suriye'de patlama meydana geldi. Başkent Şam'ın güney kırsalında yer alan Sebine beldesinde yaşanan patlamanın nedeni araştırılırken olayda can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Suriye’nin başkenti Şam'ın güney kırsalında yer alan Sebine beldesinde patlama meydana geldi.

Suriye devlet televizyonu El-İhabriyye'nin haberine göre, patlama, Sebine beldesinin Matahen bölgesinde gerçekleşti.

Patlamanın nedeni konusunda incelemeler devam ederken, olayda can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.



