ABD'den Suriye'de DEAŞ operasyonu: Örgütün üst düzey yöneticisi öldürüldü

Operasyonun 2 Ekim'de düzenlendiği belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini ve El Kaide bağlantılı Ensarul Örgütünün üst düzey yöneticisinin öldürüldüğünü duyurdu.
ABD, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.
ABD'den yapılan açıklamada 2 Ekim'de Suriye'de El Kaide bağlantılı DEAŞ'ın vurulduğu bildirildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, El Kaide bağlantılı Ensarul Örgütünün üst düzey yöneticisinin öldürüldüğü duyuruldu.
