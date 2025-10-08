Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'den Suriye'de DEAŞ operasyonu: Örgütün üst düzey yöneticisi öldürüldü

ABD'den Suriye'de DEAŞ operasyonu: Örgütün üst düzey yöneticisi öldürüldü

00:028/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Operasyonun 2 Ekim'de düzenlendiği belirtildi.
Operasyonun 2 Ekim'de düzenlendiği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini ve El Kaide bağlantılı Ensarul Örgütünün üst düzey yöneticisinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

ABD'den yapılan açıklamada 2 Ekim'de Suriye'de El Kaide bağlantılı DEAŞ'ın vurulduğu bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, El Kaide bağlantılı Ensarul Örgütünün üst düzey yöneticisinin öldürüldüğü duyuruldu.



#CENTCOM
#Terör Örgütü
#DEAŞ
#Suriye
#Operasyon
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 e-Sınav takvimi açıklandı: MEB Açık Lise e-Sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler ve tüm detaylar