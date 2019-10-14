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BARIŞ PINARI HAREKATI

Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış Pınarı Harekatı için yaptığı açıklamayla büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Akıncı’nın açıklamaları Boğaz Şehitliği’nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır” dedi.

Talha Menteş Yeni Şafak
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin terör örgütlerine karşı düzenlendiği Barış Pınarı Harekatı için yaptığı açıklama sonrasında siyasilerden ve vatandaşlardan büyük tepki aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akıncı’nın terör örgütü PKK/PYD’ye karşı yürütülen haklı mücadelede Türkiye’nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yaptığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti: “Akıncı’nın açıklamaları Boğaz Şehitliği’nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır.”

Fuat Oktay

VİCDANDA MAHKUM OLACAK

“Barış Pınarı Harekatı’nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD’ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı’yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Akıncı’nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü’nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır.”

SAYGISIZLIK VE BASİRETSİZLİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na karşı yaptığı açıklamaları kınadığını belirtti. “Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na karşı yaptığı açıklamanın basiretsizlik ve saygısızlık” olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: “Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloğa davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz. Sayın Akıncı ayrıca Kıbrıs Türklerinin zulümden kurtulmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatımızı da eleştirmiş. Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin kurtuluşunu sağlayan bir harekatı eleştiren kişi konumuna düşmüştür Sayın Akıncı. Barış Pınarı Harekatı, bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. Sayın Akıncı, terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır. Sayın Akıncı, size Kıbrıs Barış Harekatı’nın hangi soykırım ve cinayet şebekesine karşı yapıldığını hatırlatmak zorunda kalmamız da çok üzücüdür. Şehit olan arkadaşlarınızın hatırına bu basiretsiz ve saygısız dili kullanmamalıydınız.”

Kıbrıs Türk’ünü temsil etmiyor

  • Ersin Tatar
  • Akıncı’ya ilk tepkilerden biri KKTC Başbakanı Ersin Tatar’dan geldi. Başbakan Tatar, “Bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Kıbrıs Türk’ünün çok büyük çoğunluğunun görüşünü asla temsil etmez. Sürekli olarak Akıncı’nın dış diyaloglarına, Kıbrıs Türk’ünün tepki koyacağını her türlü ortamda söyledim. Bugün de söylediklerimde, haklı olduğum ortaya çıkmıştır. Yapılan bu açıklama da son derece yersiz, gerçeklerle bağdaşmayan ve Türkiye’yi üzen bir açıklamadır. Biz Kıbrıs Türk’ü olarak harekata baştan sona destek veriyoruz. Mehmetçiği, Türk ordusunu Allah korusun biz harekatı bu duygularla izlerken bu açıklama bizi üzdü” ifadelerini kullandı.

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