Sızma girişimindeki 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste geçit yok!

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

Teröre ve teröriste geçit yok!



Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/0cG111697U — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2021

DÜNYA Saldırı hazırlığındaydılar: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz

DÜNYA MSB açıkladı: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi