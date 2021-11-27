Dünya Sızma girişimindeki 4 terörist öldürüldü
BARIŞ PINARI HAREKATI

Sızma girişimindeki 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'lli teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Sızma girişimindeki 4 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste geçit yok!

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

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