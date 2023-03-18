Sovyet yapımı uçaklar yolda: Doğu blokundan Ukrayna’ya Mig-29

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaş uçağı talebini ABD, İngiltere ve Almanya’nın kesin reddetmesine karşın, Kiev’in batı cephesi komşuları Polonya ve Slovakya’dan olumlu yanıt geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ilerleyen günlerde Ukrayna’ya 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı göndermeyi planladıklarını söyledi. Ukrayna’ya bir düzine MiG-29 savaş uçağı vermeyi planladıklarını kaydeden Duda, Sovyet yapımı savaş uçaklarından 4’ünün ileriki günlerde Ukrayna’ya teslim edileceğini, kalanların ise kontrol edildikten sonra iletileceğini dile getirdi. Polonya lideri, Ukrayna’nın giderek artan acil savaş uçağı taleplerini karşılayan ilk NATO üyesi ülke olacaklarını vurguladı. Slovakya Başbakanı Eduard Heger de Ukrayna’ya Sovyet yapımı 13 aded MiG-29 savaş uçağı göndereceklerini duyurdu. Sosyal medyadan duyuru yapan Başbakan Heger, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaş uçakları dahil daha fazla silah istediğinde elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledim. Başkalarının da aynı şeyi yapmasına sevindim” ifadelerini kullandı.

Gelişmeye tepki gösteren Kremlin cephesi, Polonya ve Slovakya tarafından Ukrayna’ya verilecek savaş uçaklarının imha edileceğini ve Batı’nın Kiev’e silah sevkiyatının Rusya’nın askeri hedeflerini değiştirmeyeceğini vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkesinin Rusya’nın işgaline etkili şekilde karşı koymak için savaş uçaklarına ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı. Ukrayna hava kuvvetlerinin MiG-29’lara aşina olduğu biliniyor. Batılı ülkelerin çoğu, çatışmanın Ukrayna sınırlarını aşmasına yol açabileceği endişesiyle Kiev’e savaş uçağı gönderilmesine mesafeli yaklaşıyor. İngiltere, Almanya ve ABD Ukrayna’ya F-16 Savaş Uçağı göndermeyi reddetmişti. Buna karşılık ABD’nin, Slovakya ve Polonya’ya tedarik ettikleri Mig-29’ların karşılığında F-16 verebileceği konuşuluyor. Daha önce Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington’ın F-16’lar karşılığında Polonya’nın Ukrayna’ya Sovyet dönemi savaş uçaklarını temin etmesi konusunda Varşova yönetimi ile görüştüğü iddia edilmişti. Daha önce Yunanistan’ın Sovyet yapımı 40 aded BMP-1 tipi amfibi paletli savaş aracını Ukrayna’ya göndermesi karşılığımada, Almanya’dan 40 aded Marder 1A3 tipi zırhlı alacağı açıklanmıştı.