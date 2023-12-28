|
Dünya

Suudi Arabistan'ın Baş Hahamı Herzog’dan Gazze’de soykırıma destek: İsrail Savunma Bakanı Gallant ile fotoğraf yayınladı

İsrail ordusuna katılan Suudi Arabistan Baş Hahamı Jacob Herzog, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile fotoğrafını yayınladı. İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları destekleyen Herzog, McDonald's'a işgalci askerlere gönderdiği ürünler için de teşekkür etmişti.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
12:14 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:51 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Suudi Arabistan Başhahamı Jacob Herzog, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant.
Suudi Arabistan Başhahamı Jacob Herzog, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant.

Suudi Arabistan Yahudi Cemaatinin Baş Hahamı Jacob Herzog, sosyal medya hesabından asker üniformasıyla İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile fotoğrafını yayınladı. Her defasında işgalci İsrail'e destek verdiğini söyleyen Herzog, işgalcilerin 7 Ekim'de başlattığı Gazze saldırıları nedeniyle orduya katılmıştı.



Askeri kıyafetli fotoğraflarını paylaşmıştı


Riyad’da ikamet eden Hahambaşı sosyal medya paylaşımında, ‘İsrail halkının Filistinlilere vereceği karşılığın Dresden ve Nagazaki’yi gülünç duruma düşüreceğini, verilen bu karşılığın 2000 yıl sonra bile hatırlandığında insanların altına edeceğini’ açıklamasında bulunmuştu.



İşgalcilere ürün gönderen McDonald's'a da teşekkür etmişti


Suudi Arabistan'ın sözde Hahambaşı Jacob Yisrael Herzog, askerlere ve işgal güvenlik güçlerine yüzde 50 indirim sunan McDonald's'a teşekkür etmişti.



Suudi Arabistan Hahambaşı, işgal ordusuna verdiği destek ve onlara bedava yemek sağlamasıyla bilinen "McDonald's" zincirinin İsrail'deki şubelerinden birinin önünde dururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.


Herzog, İsrail'de haham olmak için eğitim aldı ancak resmi olarak İsrail ordusunda çalışıyor ve her zaman askerlere tavsiyelerde bulunuyor.


Herzog kendisini Arap Yarımadası'nın bir hahamı ve yeni bir Yahudi toplumu kurmayı amaçlayan "dinler arası diyalog konusunda uzmanlaşmış manevi bir lider" olarak tanımlıyor.


#İsrail
#Gazze
#Filistin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Malatya'da bir deprem daha! İki gün peş peşe deprem yürekleri ağızlara getidi... AFAD son dakika Malatya'da yaşanan depremin şiddetini açıkladı