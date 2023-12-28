Suudi Arabistan'ın Baş Hahamı Herzog’dan Gazze’de soykırıma destek: İsrail Savunma Bakanı Gallant ile fotoğraf yayınladı

Suudi Arabistan Yahudi Cemaatinin Baş Hahamı Jacob Herzog, sosyal medya hesabından asker üniformasıyla İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile fotoğrafını yayınladı. Her defasında işgalci İsrail'e destek verdiğini söyleyen Herzog, işgalcilerin 7 Ekim'de başlattığı Gazze saldırıları nedeniyle orduya katılmıştı.









Askeri kıyafetli fotoğraflarını paylaşmıştı





Riyad’da ikamet eden Hahambaşı sosyal medya paylaşımında, ‘İsrail halkının Filistinlilere vereceği karşılığın Dresden ve Nagazaki’yi gülünç duruma düşüreceğini, verilen bu karşılığın 2000 yıl sonra bile hatırlandığında insanların altına edeceğini’ açıklamasında bulunmuştu.





ردة فعل الشعب #اليهودي على المذبحة التي حصلت ستجعل درزدن ونيكازغي تبدوان كنزهة. ما سيحصل سيذكره التاريخي حتى ان ذكره الناس بعد ٢٠٠٠ عام فسيتغوطون في ملابسهم الداخلية pic.twitter.com/XzdQA1pCFF — Rabbi Jacob Y. Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ (@RabbiHerzog) October 12, 2023





İşgalcilere ürün gönderen McDonald's'a da teşekkür etmişti





Suudi Arabistan'ın sözde Hahambaşı Jacob Yisrael Herzog, askerlere ve işgal güvenlik güçlerine yüzde 50 indirim sunan McDonald's'a teşekkür etmişti.









Suudi Arabistan Hahambaşı, işgal ordusuna verdiği destek ve onlara bedava yemek sağlamasıyla bilinen "McDonald's" zincirinin İsrail'deki şubelerinden birinin önünde dururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.





Herzog, İsrail'de haham olmak için eğitim aldı ancak resmi olarak İsrail ordusunda çalışıyor ve her zaman askerlere tavsiyelerde bulunuyor.





Herzog kendisini Arap Yarımadası'nın bir hahamı ve yeni bir Yahudi toplumu kurmayı amaçlayan "dinler arası diyalog konusunda uzmanlaşmış manevi bir lider" olarak tanımlıyor.



