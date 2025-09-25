Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Tayland'da yeni hükümet göreve başladı

Tayland'da yeni hükümet göreve başladı

12:3925/09/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Tayland'da Başbakan Anutin Charnvirakul ve yeni kabine üyeleri göreve başladı.
Tayland'da Başbakan Anutin Charnvirakul ve yeni kabine üyeleri göreve başladı.

Tayland'da Başbakan Anutin Charnvirakul ve yeni kabine üyeleri, Kral Maha Vajiralongkorn'un huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Tayland’ın başkenti Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda yapılan törende başbakan ve aynı zamanda içişleri bakanı olarak görev yapacak olan Anutin Charnvirakul ile beraberindeki 36 üyeden oluşan kabine üyeleri, Kral Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Törende konuşan Kral Vajiralongkorn, "Başbakan ve tüm kabine üyelerine kararlılık ve başarı diliyorum. Önünüzdeki zorlukların üstesinden gelmek için gereken bilgelik, refah ve mutluluk sizinle olsun" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Başbakan Anutin Charnvirakul ise kabinenin ülke ve halk için tüm gücüyle çalışacağını, Kral'ın öğütlerini rehber edinerek görevini yerine getireceklerini söyledi.



#Tayland
#hükümet
#görev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK YURT VE BURS BAŞVURU EKRANI 2025: KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl başvurulur?