Tomahawk'a gerek kalmadan savaşı bitireceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önceki gün telefonda görüşen Trump'ın ilerleyen günlerde de Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelmesi bekleniyor. Trump, bnu görüşme öncesi dün Beyaz Saray'da Zelenski ile bir araya geldi.

FÜZELER BİZE LAZIM

Son haftaların öne çıkan başlığı Tomahawk füzeleri konusunu detaylı şekilde ele alacaklarını ifade eden Trump, "Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna'ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım ihtiyaçları olmaz. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz. Bence buna oldukça yaklaştık" diye konuştu. Tomahawk füzelerinin ABD'nin güvenliği için önemine işaret eden Trump, "Tomahawk füzeleri çok önemli. Biz de Tomahawk füzelerini istiyoruz. Ülkemizi korumak için ihtiyacımız olan şeyleri başkasına vermek istemiyoruz" dedi.

Öte yandan Trump, Budapeşte'de Putin ile yapacakları görüşmenin savaşı sona erdirmeye yönelik atılacak adımlar konusunda oldukça önemli bir dönemeç olduğunu belirtti. Trump, "Putin ile Budapeşte'de görüşeceğiz. Henüz kesinleşmedi ama toplantı büyük ihtimalle iki taraflı bir toplantı olacak ancak Zelenskiy ile iletişim halinde olacağız." diye konuştu. Trump ayrıca Ukraynan'nın başarılı bir insansız hava araçları (İHA) üreticisi olduğunu ve kendilerinin de bununla ilgilendiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, "Başkan Trump, bu savaşı bitirme şansına sahip. Başkan Trump, Orta Doğu'da ateşkes sağlamayı başardı, aynı şeyi Ukrayna için de yapabilir" diye konuştu. Tomahawklara ihtiyaçları olduğunu dile getiren Zelenski, barışı istediklerini belirterek, "Putin barış istemiyor, o yüzden onun üzerindeki baskı artırılmalı" değerlendirmesini yaptı.







