Zelenskiy ABD'de Patriot sistemlerini üreten Raytheon firmasının temsilcileriyle görüştü

10:2917/10/2025, Cuma
AA
Zelenskiy, Telegram hesabından ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de Patriot hava savunma sistemlerini üreten savunma sanayisi firması Raytheon'un yetkilileriyle bir araya geldiğini bildirdi.

Savunma sanayisi firması Raytheon'un temsilcileriyle görüştüğünü aktaran
Zelenskiy, söz konusu firmanın özellikle Patriot hava savunma sistemleri ürettiğine dikkati çekti.

Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna ile Raytheon arasındaki olası işbirliğini ele aldıklarını kaydetti.


Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki son gelişmelerle ilgili de konuştuklarını aktaran Zelenskiy,
"Ukrayna'da hayatın korunmasını güçlendirecek çözümler mevcut. Bunların hayata geçirilmesini sağlamak için her düzeyde çalışıyoruz.
" ifadelerini kullandı.


#ABD
#Patriot
#Rusya-Ukrayna savaşı
#Ukrayna Devlet Başkanı
#Volodimir Zelenskiy
