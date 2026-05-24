Trump’ın atadığı isimlerin üçte biri gitti

İstifalara son olarak ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Tulsi Gabbard katıldı. Gabbard, önceki gün yayınladığı açıklamada, eşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek istifasını açıkladı. Trump’ın henüz 1,5 yılını geride bırakan ikinci başkanlık döneminde Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer, İç Güvenlik Bakanı Kristy Noem ve Adalet Bakanı Pam Bondi görevinden istifa etmişti. Yine ABD Terörle Mücadele Direktörü Joe Kent de İran savaşına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle istifasını vermişti. Trump’ın görevden ayrılan yetkililerinin sayısı 23’e ulaşırken bu sayı, göreve gelirken yaptığı atamaların yüzde 34’ünü yani üçte birini oluşturuyor.

Trump’ın göreve başladığı 2025 yılı başından beri görevden ayrılanların 5’i istifa, 11'i baskı altında görevi bırakma, 7’si ise görev değişikliği sebebiyle ayrıldı. İstifa eden son kişi Ulusal İstihbarat Dairesi Tulsi Gabbard, istifa sebebini eşinin sağlık sorunlarına bağlayarak, “Eşim Abraham'a yakın zamanda, son derece nadir görülen bir kemik kanseri türü teşhisi kondu. Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca kendisini büyük zorluklar bekliyor. Şu aşamada, onun yanında olabilmek ve bu mücadele sürecinde kendisine tam destek verebilmek adına kamu hizmetinden ayrılmam gerekiyor" ifadeleriyle duyurdu. Trump ise bu istifayı jet hızıyla kabul ederek Gabbard’ın 30 Haziran itibarıyla görevini devredeceğini açıkladı. İstifanın gerekçesi her ne kadar sağlık sorunları olarak gösterilse de Gabbard’ın daha önce İran’a yönelik savaşa karşı çıkması nedeniyle görevden alınabileceği medyaya yansımıştı. Joe Kent de açıkça İran’a karşı savaşı desteklemediği için istifa ettiğini duyurmuştu. Mart ayı sonunda İç Güvenlik Bakanı Kristy Noem’in istifasının ardından The Guardian’da yer alan haberde, Trump’ın İran savaşına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Tulsi Gabbard’ın yanı sıra Adalet Bakanı Pam Bondi’yi de görevden almaya hazırlandığı iddia edilmişti.