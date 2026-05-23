Trump’ın kendini övdüğü Erdoğan paylaşımına Ankara tepki gösterdi: Paylaşım silindi

Arşiv - Ankara'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşıma tepki geldi.
ABD Başkanı Trump yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürler. Başkan Trump, dünyanın asırlardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi" ifadelerine yer verdi. Ankara’daki kaynaklar, Trump’ın son paylaşımındaki ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olmadığını ve bu durumun muhataplarına iletildiğini ifade etti. Yaşanan gelişmenin ardından Trump paylaşımını sildi.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
ABD Başkanı Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürler. Başkan Trump, dünyanın asırlardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi" ifadelerine yer verdi.
ANKARA'DAN YANIT GECİKMEDİ
ANKARA'DAN YANIT GECİKMEDİ
Ankara’daki kaynaklar, Trump’ın son paylaşımındaki ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olmadığını ve bu durumun muhataplarına iletildiğini ifade etti.
Ankara’daki kaynaklar, Trump’ın son paylaşımındaki ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olmadığını ve bu durumun muhataplarına iletildiğini ifade etti.
Yaşanan gelişmenin ardından Trump söz konusu paylaşımını kaldırdı.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#ABD
#Donald Trump
#Recep Tayyip Erdoğan