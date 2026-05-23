Trump’ın kendini övdüğü Erdoğan paylaşımına Ankara tepki gösterdi: Paylaşım silindi

20:2623/05/2026, Cumartesi
Arşiv - Ankara'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşıma tepki geldi.
ABD Başkanı Trump yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürler. Başkan Trump, dünyanın asırlardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi" ifadelerine yer verdi. Ankara’daki kaynaklar, Trump’ın son paylaşımındaki ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olmadığını ve bu durumun muhataplarına iletildiğini ifade etti. Yaşanan gelişmenin ardından Trump paylaşımını sildi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürler. Başkan Trump, dünyanın asırlardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi" ifadelerine yer verdi.

ANKARA'DAN YANIT GECİKMEDİ

Ankara’daki kaynaklar, Trump’ın son paylaşımındaki ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olmadığını ve bu durumun muhataplarına iletildiğini ifade etti.

Yaşanan gelişmenin ardından Trump söz konusu paylaşımını kaldırdı.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir.
