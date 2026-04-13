Trump'ın İran'a yönelik tekrarlayan tehditleri İsrailli milletvekilinin alay konusu oldu: Ateş edeceksen et, gevezelik etme

00:46 13/04/2026, Pazartesi
ABD Başkanı Trump'ın İran ile ilgili açıklamaları alay konusu oldu.
İsrail Meclisinde Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi Milletvekili Zvika Vogel, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkese rağmen İran'a yönelik tehdit dolu açıklamalarda bulunmasını tiye aldı. Vogel yaptığı paylaşımda "Donald Trump, ateş edeceksen et, gevezelik etme" ifadesini kullandı.

İsrail Meclisinde Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi Milletvekili Zvika Vogel sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımında,
"Donald Trump, ateş edeceksen et, gevezelik etme."
ifadesini kullanarak, ABD Başkanı'nın açıklamalarıyla alay etti.
Milletvekili Vogel, Trump'ın açıklamalarına ve ateşkesin devam etmesine rağmen İran'a yönelik tekrarlayan tehditlerine gönderme yapan alaycı bir de ördek emojisi ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve
"ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını"
belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance dün, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.





