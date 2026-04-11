Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ateşkesi tanımayan Netanyahu İran'a saldırı tehdidini sürdürdü: Henüz sona ermedi

Ateşkesi tanımayan Netanyahu İran'a saldırı tehdidini sürdürdü: Henüz sona ermedi

23:03 11/04/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Netanyahu, ateşkese rağmen İran'a yönelik saldırı tehditlerini sürdürdü.
Netanyahu, ateşkese rağmen İran'a yönelik saldırı tehditlerini sürdürdü.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkese rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu savaş dilini sürdürdü. Yayınladığı mesajda İran’a yönelik saldırıların bitmediğini açıkça dile getiren Netanyahu, yeni operasyonların sinyalini verdi. Ateşkesin Tahran’dan geldiğini iddia eden Netanyahu’nun bu çıkışı, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese rağmen İran'a karşı saldırı tehdidini sürdürdü.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajında İran ve Lübnan'a karşı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yapacak daha çok işimiz var"

Netanyahu, "İran'a yönelik saldırılarımız henüz sona ermedi. Yapacak daha çok işimiz var." ifadelerini kullanarak saldırı tehdidini sürdürdü.

Haziran 2025'te 12 gün boyunca düzenledikleri saldırılar öncesi İran'ın nükleer silah üretmeye çok yakın olduğu iddiasını yineleyen Netanyahu, geçen yıl ve 28 Şubat’ta düzenledikleri iki saldırı olmasaydı İran’ın “çoktan nükleer silaha sahip olacağını” iddia etti.

Netanyahu, sağlanan geçici ateşkes için talebin Tahran yönetiminden geldiğini ileri sürdü.

Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını savundu

Lübnan'la başlatılacağı duyurulan doğrudan müzakerelere ilişkin Netanyahu, "Gösterdiğimiz güç sayesinde Lübnan, geçtiğimiz ay doğrudan barış görüşmelerine başlamak için birkaç kez girişimde bulundu." dedi.

Netanyahu, doğrudan müzakereleri iki şartla onayladığını savunarak, bunların "Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve nesiller boyu sürecek gerçek bir barış anlaşması" olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, 10 Nisan'da, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da dün ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının salı günü Washington'da yapılacağını duyurmuştu.

ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.



#Binyamin Netanyahu
#İran
#israil
#saldırılar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
