Trump'tan İran'a anlaşma resti: Ne olursa olsun biz kazanıyoruz

00:25 12/04/2026, Pazar
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin, "Ne olursa olsun, biz kazanıyoruz. Belki anlaşma yaparlar, belki yapmazlar. ABD açısından bakıldığında, biz kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden doğrudan müzakerelerin sonucu ne olursa olsun "askeri açıdan kazandıklarını" savunarak, "İran’la çok yoğun müzakereler içindeyiz. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına İran müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı.

Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun ABD olarak İran karşısında "askeri olarak galip geldiklerini" savunan Trump, müzakerelerin sonucunu beklediklerini kaydetti.

İslamabad'daki müzakerelerin halen devam ettiğini ifade eden ABD Başkanı, "İran’la çok yoğun müzakereler içindeyiz. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Müzakerelerden bir anlaşma çıkıp çıkmayacağını bilmediğini belirten Trump, "Belki bir anlaşma yaparlar, belki de yapmazlar. Amerika açısından bakıldığında biz kazandık." yorumunu yaptı.

Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusuyla da yakından ilgilendiklerini anlatan Trump, "Muhtemelen Boğaz'da birkaç mayın kalmıştır. Orada mayın tarama gemilerimiz var. Bunları temizliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


