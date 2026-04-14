Trump'la Meloni'nin arasına İran savaşı girdi: Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin kendilerine, İran'a karşı başlattıkları savaşta yardım etmemesi dolayısıyla "şok" olduğunu belirtti. Trump yaptığı açıklamada "Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım" ifadelerini kullandı.
Savaş karşıtı açıklamaları dolayısıyla Papa 14. Leo’yu 12 Nisan'da sert sözlerle eleştiren ABD Başkanı'nın bu çıkışını, dün "kabul edilemez" olarak nitelendiren ve bugün de bunu yineleyen Meloni'ye, Trump'tan yanıt geldi.
Trump'ın İtalyan gazetesine yaptığı açıklamalardan kısa bir süre önce Verona kentinde bir fuarı ziyaretinde konuşan Meloni ise muhalefetin kendisine yaptığı ABD Başkanı'na "boyun eğdiği" eleştirileri karşısında, Papa'yı savunmak için Trump'a karşı yaptığı "kabul edilemez" çıkışını hatırlatıp, "Kaç liderin (bu tür sözleri) dile getirdiğini bilmiyorum, bu, sözde bir boyun eğme olduğunu söyleyenler içindir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Trump'ın sözleri, İtalya'da tepki çekti
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Trump’ın sözlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Biz, Batı'nın birliğinin samimi destekçileri olmaya devam ediyoruz ve ABD’nin güçlü müttefikleriyiz; ancak bu birlik sadakat, karşılıklı saygı ve açıklık üzerine inşa edilir. Ne düşündüğümüzü söylemeye alışkınız, çünkü ciddi insanlar böyle davranır. Başkan Trump bugüne kadar Giorgia Meloni’yi cesur bir kişi olarak görüyordu. Yanılmıyordu; çünkü o, düşündüğünü söylemekten asla vazgeçmeyen bir kadındır. Ve Papa 14. Leo konusunda, tüm İtalyan vatandaşlarının düşündüğünü aynen dile getirmiştir."
Ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin (PD) lideri Elly Schlein da Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında, Trump’ın sözleri sonrası Başbakan’a desteğini belirterek, "ABD Başkanı Trump'ın, Başbakan Giorgia Meloni'ye, Papa ile dayanışma içinde olduğunu ifade ettiği için yaptığı saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı ifade ediyorum. Hiçbir yabancı devlet başkanı ülkemize ve hükümetimize bu kadar büyük bir saygısızlıkla hitap edemez. Siyasi rakipleriz, ancak hepimiz İtalyan vatandaşıyız ve İtalyanların temsilcileriyiz ve diğer ülkelerin hükümetlerinden gelen saldırıları veya tehditleri kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.