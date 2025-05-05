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Trump'tan göçmenlere 'ABD'den gidin' teşviki: Her birine para verecek

Trump'tan göçmenlere 'ABD'den gidin' teşviki: Her birine para verecek

19:335/05/2025, Pazartesi
AA
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ABD, ülkelerine dönmek isteyen düzensiz göçmenlere bin dolar verecek.
ABD, ülkelerine dönmek isteyen düzensiz göçmenlere bin dolar verecek.

ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkelerine kendi istekleriyle dönecek düzensiz göçmenlere bin dolar destek sağlayacağını açıkladı. Bilindiği gibi Trump, göreve gelir gelmez ABD-Meksika sınırından düzensiz göçmen girişlerini tamamen önleyebilmek için ulusal acil durum ilan etmiş ve bu tarihten sonra sınırda yakalanan kişiler sınır dışı edilmeye başlanmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre federal hükümet, düzensiz göçmenlerin dönüşlerini hızlandırmak için yeni bir adım atıyor.

Buna göre yönetim, ABD'de yasa dışı olarak bulunan ve kendi ülkelerine dönmek isteyen düzensiz göçmenlere "seyahat yardımı" kapsamında bin dolar verecek.

Trump yönetimi hızlı dönüş umuyor

Bakanlık, bu destek sayesinde bazı düzensiz göçmenlerin ülkelerine daha hızlı dönme kararı alacaklarını umuyor.

Trump, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduğu gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD-Meksika sınırından düzensiz göçmen girişlerini tamamen önleyebilmek için ulusal acil durum ilan etmiş ve bu tarihten sonra sınırda yakalanan kişiler sınır dışı edilmeye başlanmıştı.


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