Trump'tan Herzog'a Netanyahu fırçası: Onu affetmemek utanç verici

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya af çıkarmadığı gerekçesiyle sert sözlerle hedef aldı.

Trump’ın açıklamaları Vaşington’dan Tel Aviv’e uzanan yeni bir siyasi gerilime işaret etti.

“Onu affetmeyi reddeden bir cumhurbaşkanı var kendinden utanmalı”

Herzog’u açıkça eleştiren ve ifadeleriyle adeta fırçalayan Trump, “Onu affetmeyi reddeden bir cumhurbaşkanı var. Bence bu adam, devam eden bu davada af vermemekle kendinden utanmalı. Af uygulamaması utanç verici. Onu affetmeli.” dedi.

Herzog'dan Trump'a cevap

Trump'ın bu çıkışının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Herzog açıklamada bulundu.

İsrail'in egemen bir hukuk devleti olduğunu ifade eden Herzog, Trump'ın açıklamalarının neden olduğu izlenimin aksine bu konuda henüz bir karar vermediğini belirtti.

Netanyahu'nun yolsuzluk davası geçmişi

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında ilk soruşturma 2016’nın sonlarına doğru açıldı. Soruşturmaların genişletilmesi neticesinde, 2019’da Netanyahu’ya 3 ayrı suçlama yöneltildi.

“1000”, “2000” ve “4000” olarak bilinen davalarda Netanyahu’nun iş insanlarından lüks hediyeler aldığı, medya patronlarıyla çıkar ilişkisine girdiği ve bir telekomünikasyon şirketine sağlanan düzenlemeler karşılığında olumlu yayın desteği aldığı iddia ediliyor.

2020 yılında Kudüs Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olmuştu. Suçlu bulunması halinde hapis cezası ve siyasetten men edilmesi ihtimali bulunuyor. Netanyahu ise tüm suçlamaları reddediyor.

Trump'ın Herzog'u "affetmemekle utanmalı" sözleriyle hedef alması, İsrail'de halihazırda tartışmalı olan yargı süreci ve olası af tartışmalarını yeniden alevlendirdi.








