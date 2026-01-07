Yeni Şafak
Netanyahu'nun yolsuzluk davasına bakan yargıcın şüpheli ölümü

7/01/2026, Çarşamba
Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasında görev alan kıdemli bir yargıç, arazi aracıyla ana yola çıkan bir sürücünün motosikletine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolsuzluk suçlamaları gündemde olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davasıyla ilgili yaşanan gelişme, akıllarda şüphe uyandırdı.

Başbakanın yolsuzluk davasına bakan hakim, Beersheba Bölge Mahkemesi Başkanı
Benny Sagi
, trafik kazasında öldü.

Yola çıkan arazi aracı çarptı

Polisin bulgularına göre, yolun dışında seyir halinde olan bir arazi aracı, aniden otoyola çıkarak Sagi'nin motosikletiyle çarpıştı.

İsrail'in güneyinde meydana gelen kazada Sagi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Daily Mail haberine göre, sağlık görevlileri, Yargıç Sagi'nin ölümcül yaralar aldığını ve olay mahaline vardıklarında yaşam belirtisi göstermediğini söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Aracın alışılmadık şekilde otoyola girişi, kapsamlı bir polis soruşturmasına yol açtı.

Soruşturma sebebiyle otoyolları kapatan memurlar; trafik kazası nedeninin ihmal mi, mekanik arıza mı yoksa farklı bir faktör mü olduğunu belirlemek için çalışıyor.

İsrail hukuk sisteminde baskın ve saygın bir figür olan Yargıç Benny Sagi'nin ölümü, ülkenin politik ve hukuki düzenini sarstı.

Netanyahu'nun davasına bakıyordu

Yargıç Sagi, yolsuzluk suçlamalarıyla yüzleşen ve mahkeme süreci devam eden Başbakan Netanyahu'nun davasında görevliydi.

Hakimliğini yaptığı davanın önemi göz önünde bulundurulduğunda Sagi'nin ölümü, şüpheyle karşılandı.

İsmi yolsuzluk ile sıkça anılan ve İsrail'in en güçlü Başbakanlarından biri olan Netanyahu, Herzog'dan cumhurbaşkanlığı affı da talep etmişti.

