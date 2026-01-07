Yeni Şafak
Türkiye'ye 'hayır' deme şansı azaldı

04:007/01/2026, Çarşamba
Binyamin Netanyahu.
İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini engelleme şansının azaldığını yazdı.

Gazetede yer alan haberde, İsrail'in Gazze'de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türkiye'nin yer almasını engellemeye çalıştığı ancak Tel Aviv'in seçeneklerinin sınırlı olabileceği ifade edildi. Haberde, "İsrail'in, Erdoğan konusunda Trump'a 'hayır' deme sayısının bir sınırı var. Trump'ın ona ne kadar düşkün olduğunu herkes biliyor ve İsrail'in Gazze'deki Türk güçlerine 'hayır' demesinden sonra, geriye kaç tane 'hayır' kaldığı sorusu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.



