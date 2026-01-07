Türkiye'ye 'hayır' deme şansı azaldı

Gazetede yer alan haberde, İsrail'in Gazze'de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türkiye'nin yer almasını engellemeye çalıştığı ancak Tel Aviv'in seçeneklerinin sınırlı olabileceği ifade edildi. Haberde, "İsrail'in, Erdoğan konusunda Trump'a 'hayır' deme sayısının bir sınırı var. Trump'ın ona ne kadar düşkün olduğunu herkes biliyor ve İsrail'in Gazze'deki Türk güçlerine 'hayır' demesinden sonra, geriye kaç tane 'hayır' kaldığı sorusu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.