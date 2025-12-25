Netanyahu teneke tıngırtısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu’ya tepki gösterdi. Bugün idrak edilecek Regaip Gecesi’ni tebrik eden Erdoğan, “Bu dayanışma mevsiminde Gazze’deki kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlumları da ihmal etmeyeceğiz” dedi. Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte Gazze halkının yükünün daha da arttığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Gazze’de şiddetli yağmurun etkisiyle su altında kalan çadırları; aşırı soğuk sebebiyle hipotermi geçiren bebek ve çocukları hepimiz içimiz yanarak takip ediyoruz. Mutabakata göre günlük 600 TIR’ın Gazze’ye giriş yapması gerekiyordu; ancak İsrail, böyle insani bir meselede bile sözünü tutmuyor, insani yardım girişlerine uyduruk bahanelerle sürekli zorluk ve engel çıkarıyor.”

SİNMEYECEĞİZ SUSMAYACAĞIZ

“Biz bunlara rağmen Gazzeli mazlumların yanında olmaya çalışıyoruz. Geçen hafta 1300 ton insani yardım malzemesi taşıyan 19. iyilik gemimiz Mısır’ın El-Ariş Limanı’na ulaştı. Son iki yılda Gazze’ye gönderdiğimiz yardım miktarı 105 bin tona yaklaştı. Gazze halkının ilaca, yiyeceğe, giyeceğe, ısınmak için yakıta ihtiyacı var. Hepsinden öte Gazze’nin umuda, dayanışmaya, manevi desteğe ihtiyacı var. İşte onun için çok dua edeceğiz; dua ile kalmayacak, mübarek üç aylarda Filistin’e yardımlarımızı daha da artıracağız. Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız, unutmayacağız; Gazze’yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.”

MAZLUMLAR İÇİN EMAN YURDU OLDUK

“Tıpkı ‘Allah Allah’ nidalarıyla üç kıta yedi iklimde at koşturan kahraman ecdadımız gibi sadece Hakk’ın tarafındayız, sadece haklının tarafındayız, sadece mazlumun, mağdurun tarafındayız. Tarihimiz boyunca her zaman mazlumlar için bir eman yurdu olduk. Dinine, diline, kökenine bakmadan; ezilene, horlanana, zulme ve katliama uğrayana kapımızı açtık. Engizisyondan kaçan Musevilere de, Nazi zulmünden kaçan Musevi bilim adamlarına da kol kanat gerdik. Kafkaslar’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Asya’ya, bütün buralarda kimin başı sıkışmışsa hiç düşünmeden imdadına koştuk. Bu dün böyleydi, bugün böyledir, yarın da asla değişmeyecektir.”

HEPSİNİ BOZGUNA UĞRATTIK

“Bakın, 1071’den beri biz bu coğrafyadayız. Bedel ödedik, mücadele ettik; can verdik, can aldık. Bu topraklarda bin yıldır tutunmayı işte böyle başardık. Bize ömür biçenler oldu, “hasta adam” diyenler oldu, harim-i ismetimize el uzatmaya cüret edenler oldu. Asrın başında Çanakkale’de, daha sonra Milli Mücadele’de, en son 15 Temmuz’da istiklal ve istikbalimize kastedenler oldu. Hepsini bozguna uğrattık; iman dolu göğsümüzle ehl-i salibin heveslerini kursaklarında bıraktık.”

BİZ NE HAK YERİZ NE DE HAKKIMIZI YEDİRİRİZ

“Herkes bilsin ki biz, dün olduğu gibi bugün de sulh-u sükundan yanayız. Ama bu demek değildir ki haksızlığa rıza gösterir, zulme sessiz kalırız. Asla. İster Doğu Akdeniz’de, ister Ege’de, isterse başka bir yerde olsun; biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarının gasbedilmesine de müsaade etmeyiz. Anlaşmalar yapılabilir, imzalar atılabilir, sipariş sorularla çeşitli mesajlar da verilebilir. Bunların hiçbiri bizi bağlamaz, bizim politikamızı değiştirmez. “

OYUNA GELMEYECEĞİZ

“Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz. Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Tahriklere kapılmadık, kapılmayacağız. Türkiye olarak; uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalarımız çerçevesinde, tarihi tecrübelerimize ve köklü geleneğimize yakışır şekilde vakarla, basiretle, sağduyuyla, sükunetle hareket etmeye devam edeceğiz.”

Provokasyonlar engel olamayacak

Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhur İttifakı'nın olarak ilk günden itibaren çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediğini ifade eden Erdoğan, “Biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Bu sürece siyasi hesap zaviyesinden de bakmıyoruz. Türkiye’nin önünde aralanan bu tarihi fırsat penceresini ardına kadar açıp ülkemizi terör belasından ilanihaye kurtarmanın gayretindeyiz. Bunu da şehitlerimizin ruhunu incitmeden, onların kemiklerini sızlatmadan, tabuta sığmayan o kahramanların aziz hatıralarına gölge düşürmeden yerine getirmenin çabasındayız. Ne terörden beslenenlerin ne coğrafyamızı kan gölüne çevirmek isteyen katliam şebekelerinin tuzakları ne de bu şebekelerin kayığına binmeye hevesli aparatların provokasyonları buna engel olamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Muhalefet raporda bile kolaya kaçtı

CHP’nin, komisyona sunduğu raporu eleştiren Erdoğan, “Muhalefet, ülkenin her meselesinde olduğu gibi komisyon raporunda da yine kolaya kaçmış, hasbi değil hesapçı davranmayı tercih etmiştir. Ana muhalefet partisi CHP vesayete teslim olmuş, baskılara direnememiş, sürecin önünü açacak hiçbir somut teklif getirememiştir. Her fırsatta ‘Şu kadar raporumuz var’ diye övünen CHP, iş çözüm üretmeye, risk almaya gelince yine su koyuvermiştir. Ülkenin neredeyse yarım asırdır ayağına bağ olan bir meselenin çözümü için Meclis önemli bir sorumluluk üstleniyor” değerlendirmesi yaptı.

Gaflarıyla 86 milyonu utandırıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışı ziyaretlerinde Türkiye’yi şikayet etmesine tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi: “Her seyahatinde başta CHP’li vatandaşlarımız olmak üzere milletimizi mahcup ediyor, gafları ve skandallarıyla 86 milyonu utandırıyor. Gidiyor, utanmadan Türkiye’ye yabancılara şikâyet ediyor. Sosyalist Enternasyonal’deki yoldaşlarından beş dakikalık bir randevu koparabilmek için adeta yalvarıyor, eziliyor, onurunu ayaklar altına alıyor. Siyasi rakibimiz dahi olsa, CHP’nin yabancılar karşısında zafiyet ve acziyet içinde olmasını istemeyiz. Türkiye’nin ana muhalefet partisi genel başkanının yalnızca beş dakika için uluslararası bir toplantıda muhataplarına yalvarmasını istemeyiz. Milletimizin desteğiyle 23 yıldır Türkiye’yi uluslararası arenada iftiharla temsil eden bir siyasetçi olarak Batı karşısındaki bu kompleksli tavrı ben içime sindiremiyorum. Hatta Sayın Özel’in tüm Türkiye’nin başını öne eğdiren içler acısı hallerini gördükçe inanın onun adına ben hicap duyuyorum. Hoş daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz, kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır. Kendi müteveffa milletvekiline saygı duymayan, soruyorum, millete saygı duyar mı?”







