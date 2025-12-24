Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkımızı yedirmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemize milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Dün Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya heyetine ve uçak mürettebatına Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Tahkikat başladı, gereken yapılacak.

'Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmek'

Eski Türkiye'yi hatırlatmak, hizmetlerimizi halka anlatmak bizim vazifemizdir. Bizim derdimiz sadece kendi seçmenimize ulaşmak değildir. Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmektir. Uzak yakın demeden her mahalleye gitmek, kime oy verdiğine bakmadan her eve ulaşmak AK Parti'nin siyaset anlayışının özetidir. Millete tavır alan, şehrine hizmet ederken yüksünen bize tavır almış bize saygısızlık yapmış demektir. Bizim gayemiz sorunları çözmek, ihtiyaç duyduğu her an vatandaşımızın yanında olmaktır. 24 yıldır titizlikle sahip çıktığımız bu hasletlerimize sıkı sıkıya sarılmamız gerektiğinin altını çiziyorum.

'Türkiye olarak sinmeyeceğiz'

Bu dayanışma mevsiminde Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlumları unutmayacağız. İsrail'in enkaza çevirdiği yerlerde sıkıntılar hala devam ediyor.Gazze halkının yükü soğuk havalarla daha da artmış durumda. Son 2 yılda Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardım 105 bin tona ulaştı.

Hepsinden öte Gazze'nin dayanışmaya ihtiyacı var. Dua ile kalmayacağız mübarek 3 aylarda Filistin'e yardımlarımızı daha da artıracağız. Türkiye olarak sinmeyeceğiz. Gazze'yi hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız. Tıpkı Allah Allah nidalarıyla 3 kıtada at koşturan ecdadımız gibi mazlumun yanındayız.

Kimin başı sıkışmışsa hiç düşünmeden imdadına koştuk. Dün böyleydi, bugün de böyle. Yarın da değişmeyecek. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınmışları asla vermem diyen haysiyetlileri görüyoruz.İşte biz buyuz. Farklı bir devletiz, farklı bir milletiz... Bu topraklarda bin yıldır tutunmayı işte böyle başardık.

'Hakkımızı yedirmeyiz'

Bize hasta adam diyenler, ömür biçenler oldu. Çanakkale'de, Milli mücadelede, 15 Temmuz'da istikbal ve istiklalimize saldıranlar oldu. Ama biz hepsinin üstesinden geldik. Türkiye olarak sükunetle hareket etmeye devam edeceğiz.

İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de olsun... Biz ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türk'ünün çıkarlarının gasp edilmesine müsaade etmeyiz.

Terörsüz Türkiye mesajı

Ülkemizi terör belasından kurtarma gayesindeyiz. Biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Bu sürece de siyaset gözüyle bakmıyoruz.

Tabuta sığmayan aziz kahramanlarımıza gölge düşürmeden yürütmeye çalışıyoruz bu süreci. Birileri anlamasa da 86 milyon bizim neyin peşinde olduğumuzu anlıyor.Barış kuşağının tesis edilmesi için ne gerekiyorsa yerine getirmeye devam edeceğiz. Millettimin bu noktada özellikle düşünmesini istiyorum. Muhalefet komisyon raporunda da yine kolaya kaçmış. Ana muhalefet, çözüm üretme zamanı gelince yine su koyvermiştir. Ülkenin neredeyse yarım asırdır ayağına bağ olan sorun için Meclis uğraşıyor fakat ana muhalefet partisinde ne rapor var, ne somut bir öneri var.

Özgür Özel'in yurt dışı ziyaretine tepki

Bunu yurtdışı ziyaretlerinde de görüyoruz. CHP lideri, her seyahatinde başta CHP'li vatandaşlarımız olmak üzere milletimizi mahçup ediyor, gaflarıyla 86 milyonu utandırıyor. Gidiyor utanmadan Türkleri yabancılara şikayet ediyor. 5 dakikalık randevu koparmak için adeta yalvarıyor, eziliyor, onurunu ayaklar altına alıyor. CHP'nin yabancılar karşısında CHP'nin acziyet içinde olmasını biz istemeyiz. Yalnızca 5 dakika için muhataplarına yalvarmasını istemeyiz. Sadece CHP'nin değil, bu ülkenin hiçbir vatandaşının buna hakkı olamaz. Bu davranışı bu ülkenin ana muhalefet partisi başkanına yakıştıramıyoruz. Ben içime sindiremiyorum. Özel'in tüm Türkiye'nin başını öne eğdirmesini görünce onun adına ben hicap duydum.

Hoş daha mezar başında nasıl duracağını bilmeyenden , yurtdışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır.

Kendi milletvekiline saygı duymayan, milletine saygı duyar mı? Allah CHP'li vatandaşlara sabır, bunlara akıl fikir versin. Rüzgar nereye eserse oraya giden br yol izliyor. CHP Genel Başkanı yurt dışında Türkiye partisi olma erdemini gösteremiyor. Mahcup ediyor gaflarıyla 86 milyonu utandırıyor. Gidiyor utanmadan Türkiye'yi dışarıya şikayet ediyor. Siyasi rakibimiz dahi olsa CHP'nin yabancılar karşısında acziyet içinde olamsını istemeyiz. Ana muhalefet partisine ve başkanına asla yakıştırmıyoruz. 23 yıldır Türkiye'yi ifitharla temsil eden Cumhurbaşkanı olarak kabullenemiyorum. Hicap duyuyorum. Mezar başında nasıl davranacağından habersiz kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet sayan.

Asgari ücret mesajı

Yeni asgari ücreti işçi ve iş verenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Net asgari ücret yüzde 27 oranında artmış oldu. Ayrıca 1000 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteği bu sene 1270 lira olarak devam edecek.



















