Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü: Türkiye görev almaya hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin daima Lübnan’ın istikrar ve egemenliğini savunduğunu, iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarında büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti.