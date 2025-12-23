Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü: Türkiye görev almaya hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü: Türkiye görev almaya hazır

18:4823/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Liderler, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.
Liderler, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ve bölgesel konuların değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Lübnan'ın güvenliğini destekleyecek uluslararası mekanizmalarda görev almaya her daim hazır olduğunu belirtti. Öte yandan Erdoğan, Lübnan'dan Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini gözeten bir tutum beklediğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin daima Lübnan’ın istikrar ve egemenliğini savunduğunu, iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarında büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

"Türkiye görev almaya hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Lübnan'ın güvenliğini destekleyecek uluslararası mekanizmalarda görev almaya her daim hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, Lübnan'dan Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini gözeten bir tutum beklediğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye’deki büyük değişimin bölgenin istikrarına katkı sunması için Türkiye’nin desteklerini sürdüreceğini, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırgan tutumunu reddettiğini vurguladı.



#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Lübnan Cumhurbaşkanı
#Joseph Aoun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOPLANTI BİTTİ: ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI AÇIKLANDI! 2026 Net ve brüt asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç?