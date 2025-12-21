Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı

İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı

17:0721/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Saldırıya ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama gelmedi. (FOTO: Arşiv)
Saldırıya ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama gelmedi. (FOTO: Arşiv)

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Yater beldesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, sınıra yakın Yater beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıya ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yater beldesine iki ayrı hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda Hizbullah mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâla işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.




#İHA
#israil
#Lübnan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evlilere bedelli askerlik indirimi var mı? Meclis'te hangi düzenlemeler hayata geçecek?