İsrail ordusundan 'ateşkes anlaşmasına uygun' saldırı: 2 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusu, sarı hattı geçerek İsrail askerlerine yaklaştığını iddia ettikleri iki Filistinliyi öldürdü. İşgalciler ordusu, "ateşkes anlaşmasına uygun olarak" tehditlere karşı saldırılarını sürdüreceğini ifade etti.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sarı hattı geçerek tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti.
Ordudan yapılan açıklamada, olayın bugün erken saatlerde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde meydana geldiği ileri sürüldü.
Açıklamada, sarı hattı geçerek İsrail askerlerine yaklaştığı iddia edilen 2 Filistinlinin tespit edildiği, ardından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle öldürüldüğü aktarıldı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.