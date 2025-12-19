İsrail ordusu 'hayatlarını tehlikede olduğunu hissettikleri için' Filistinlileri öldürme emri verdi

İsrail ordusu, Cenin'de 2 Filistinlinin talimatları dinlemelerine rağmen "hayatlarının tehlikede olduğunu hissettikleri" için ateş açtıklarını ileri sürüldü. İsrail ordusu tarafından yürütülen soruşturma sonucu, ordunun, "Taş atmak gibi zarar verme girişiminde bulunan her terörist öldürülmelidir." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
İsrail ordusunun askerlere işgal altındaki Batı Şeria'da kendilerine taş atan Filistinlilere öldürme emri verdiği ortaya çıktı.
Cenin'de askerlerin talimatını dinlemelerine rağmen 2 Filistinlinin yargısız şekilde infaz edildiği ve görüntülerinin dünyada infiale yol açtığı olayda bazı mesleki eksiklikler tespit edildiği aktarıldı.
"Taş atmak gibi zarar verme girişiminde bulunan her terörist öldürülmelidir"
Ordunun bu şekilde caydırıcılığı artırmayı hedeflediği iddia edilirken bu hafta Gush Etzion Yahudi yerleşimi yakınlarında İsrail askerlerine taş atan iki Filistinlinin öldürüldüğü hatırlatıldı.
İsrail ordusu, askerlerin hareket özgürlüğü ve hayatını tehlikede hissettiğinde herkesi öldürme hakkına sahip olduğunu belirtti.
İsrail ordusu, tek sorunun fazla mermi ateşlenmesi olduğuna hükmetti
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil şehrinde 6 Aralık'ta 2 Filistinlinin öldürüldüğü olayda İsrail ordusunun, askerlerin hareketini desteklediği aktarıldı.
El-Halil'de yaşanan olayın ortaya çıkan görüntülerinde, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi aracında seyir halindeyken durdurduğu, Filistinlinin aracıyla askerlerin yanına geri gelirken birden ateş açılmaya başlandığı, paniğe kapılan Filistinlinin bir İsrail askerini görmeyerek yavaşça çarptığı ve sonrasında diğer askerler tarafından açılan yoğun ateşle öldürüldüğü görüldü.
Emirler Ekim 2023'te değişti
İsrail ordusunun Ekim 2023 öncesinde işgal altındaki Batı Şeria'da taş atan Filistinlilere yönelik emirlerinde kaçanlara, başkalarını tehlikeye atmayanlara ve silahlı olmayanlara ateş etmenin yasak olduğu aktarıldı.
Yedioth Ahronoth, bu kuralların Ekim 2023'te değiştirildiğini ve askerlerin öldürmek için ateş açmasına izin verildiğini belirtti.
Yine geçmişte, sarı plakalı (İsrail plakalı) araçlara ateş açmanın içinde Yahudiler olma ihtimaline karşı yasak olduğu hatırlatıldı.
İsrail ordusunun, Filistinli gençlerin sokaklarda dolaşmasından endişe ettiği ve bu nedenle A bölgesinde saldırılar yaptığına dikkat çekildi.