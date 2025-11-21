Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ülkesinin İsrail ile müzakereye hazır olduğunu yineledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in sınır hattındaki bölgelere yönelik saldırılarının son bulması için Birleşmiş Milletler (BM) veya ABD gözetiminde Tel Aviv ile müzakereye hazır olduklarını yineledi.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın 82. bağımsızlık yıl dönümünde ulusa sesleniş konuşması yaptı.

İsrail ordusunun Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen güneyde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerektiğini vurgulayan Avn, Lübnan ordusunun bu noktaları devralmaya hazır olduğunu belirtti.

Avn, İsrail'in saldırılarının son bulması için BM veya ABD gözetiminde Tel Aviv ile müzakereye hazır olduklarını tekrarladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı, "kardeş ve dost" ülkelerin bu sürecin garantörlüğünü üstlenmesinin ve ordunun desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

Silahların devlet tekelinde toplanması konusuna da değinen Avn, bunun "ulusal çıkar için önemli" olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Suriye ile ilişkilere de yer veren Avn, "Yeni Suriye ile ilişkilerimiz, iki egemen ve eşit ülke arasındaki ilişki olarak doğru yönde gelişiyor." dedi.





Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.







