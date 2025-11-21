Yeni Şafak
İsrail Suriye'nin Kuneytra bölgesindeki ihlallerini sürdürüyor

10:1621/11/2025, Cuma
AA
İsrail ordusunun, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Saydadat el-Hanut beldesine girerek kontrol noktası kurduğu belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, İsrail ordusuna ait üç araçtan oluşan bir birlik, Saydadat el-Hanut köyünün batısına doğru ilerleyerek köy ile Muhatera çiftliği arasında bir kontrol noktası kurdu.

İsrail ordusu dün de Kuneytra'nın kuzeyindeki Samedaniye köyüne ilerlemiş, bölgede durmaksızın Tel Krum Cebba istikametine devam etmişti.

Suriye makamları ise İsrail'in bu eylemlerinin 1974'te imzalanan Çatışmaların Ayrıştırılması Anlaşması'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek saldırıları kınadı ve uluslararası topluma ihlallerin durdurulması için kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.



#israil
#suriye
#Kuneytra
