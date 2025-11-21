İsrail Suriye'nin Kuneytra bölgesindeki ihlallerini sürdürüyor

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, İsrail ordusuna ait üç araçtan oluşan bir birlik, Saydadat el-Hanut köyünün batısına doğru ilerleyerek köy ile Muhatera çiftliği arasında bir kontrol noktası kurdu.

Suriye makamları ise İsrail'in bu eylemlerinin 1974'te imzalanan Çatışmaların Ayrıştırılması Anlaşması'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek saldırıları kınadı ve uluslararası topluma ihlallerin durdurulması için kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.