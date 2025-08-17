Yeni Şafak
Trump'tan Rusya açıklaması: Bizi izlemeye devam edin

17:4517/08/2025, Pazar
DHA
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Alaska’daki zirveyle ilgili açıklamada bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya konusunda büyük ilerleme. Bizi izlemeye devam edin" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Alaska’daki zirveyle ilgili açıklamada bulundu. Trump, "Rusya konusunda büyük ilerleme. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.


Bir diğer paylaşımında ise ABD medyasını Alaska Zirvesi'ni çarpıtmakla suçlayan Trump, "Sahte haberlerin konusu ben olunca gerçeği nasıl da şiddetle çarpıttığı inanılmaz. Benim hakkımda dürüstçe yazıp haber yapmalarını sağlayacak hiçbir şey söyleyemiyorum veya yapamıyorum. Biden'ın aptalca savaşı, asla olmaması gereken bir savaş hakkında Alaska'da harika bir toplantı yaptım" dedi.



#Donald Trump
#Rusya
#ABD
#Alaska Zirvesi
