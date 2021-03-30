Dünya Türkiyenin S-400 alımına tepki gösteren ABD ve AB Alman savaş gemilerinde Rus navigasyon sistemlerinin kullanılmasına sessiz
AVRUPA

Türkiye’nin S-400 alımına tepki gösteren ABD ve AB Alman savaş gemilerinde Rus navigasyon sistemlerinin kullanılmasına sessiz

Bild gazetesi, Almanya'nın 2005'ten bu yana denizaltı ve savaş gemilerinde Rus yapımı navigasyon sistemlerini kullandığını yazdı. Habere göre, yaklaşık 100 gemiye Rus navigasyon sistemi kuruldu.

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Türkiye’nin S-400 alımına tepki gösteren ABD ve AB Alman savaş gemilerinde Rus navigasyon sistemlerinin kullanılmasına sessiz
Rus navigasyon sistemleri Alman denizaltılarında 2005'den bu yana kullanılıyor.

Alman Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Baltık denizindeki Alman denizaltı ve savaş gemilerinde Rus yapımı navigasyon sistemleri kullanılıyor.

100 gemide kullanılıyor

Habere göre Berlin, Transas adlı Rus şirketi ile 2005 yılında eski başbakanlardan Gerhard Schröder'in döneminde işbirliği yapmaya başladı ve yaklaşık 100 gemiye Rus navigasyon sistemi kuruldu.

Haberde, Alman donanmasından bir yetkilinin, verilerin, Rusya tarafından çalınması konusunda endişe duyduğu görüşüne yer verildi.

Türk Büyükelçi'den tepki

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Almanya'daki bazı yorumcuların, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’leri kullanmasına karşı çıkmalarını eleştirdi.

Aydın, "Alman denizaltılar Rus yapımı navigasyon sistemleri kullanıyormuş. Rus sistemlerinin ciddi güvenlik açığına neden olduğundan şüpheleniliyor. Dileriz Almanya, müttefiklerin yaptırım ve tehditlerine maruz kalmaz. S-400 konusunda ahkam kesen Alman yorumcular ne yazarlar acaba?" ifadelerini kullandı.

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