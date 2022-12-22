Twitter da PKK’yı desteklemiş: Musk bu kez Pentagon'u ifşaladı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, ifşa dosyalarına bir yenisini daha ekledi. Musk son ifşasında ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Twitter’daki terör örgütü YPG/PKK hesaplarını nasıl koruma altına aldığını gün yüzüne çıkardı. Musk, yaklaşık iki haftadır Twitter Dosyaları adıyla sürdürdüğü ifşaatların 8’incisini Intercept haber sitesinin muhabiri Lee Fang üzerinden yaptı. Fang, Twitter hesabından yaptığı paylaşım dizisinde, Twitter ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasında CENTCOM’un psikolojik harekatlarının parçası olan hesapların şikayet gibi durumlara karşı koruma listesine (beyaz liste) alınmasını ve bu hesaplara onaylı hesap işareti verilmesine ilişkin yazışmaları ifşa etti. Pentagon’un bu hesaplar vasıtasıyla Yemen, Suriye, Irak, Kuveyt ve Orta Doğu’da psikolojik harp operasyonları düzenlediği, algıyı yönettiği ve toplumu maniple ettiği biliniyor. Fang, yazışmalarda koruma istenen hesaplar arasında PKK/YPG’nin tanıtımını yapan hesapların da olduğunu belirtti.

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TERÖR ÖRGÜTÜ TANITIMINA DESTEK

Fang’ın paylaştığı CENTCOM’da görevli Nathaniel Kahler’a ait, 26 Temmuz 2017 tarihli yazışmaları paylaştı. Kahler şirketin kamu politikası ekibinden bir yetkiliye”ABD’in belirli mesajları daha güçlü yaymak için kullandığı” bir Arapça hesap listesini ileterek bunlardan birine “onaylı hesap işareti” verilmesini talep etti. CENCOM yetkilisi diğer hesaplara ise “beyaz liste” olarak bilinen şikayet ve siber müdahalelere karşı koruma sağlaması talebinde bulundu. Fang, paylaşımında, listedeki hesaplar arasında Suriye’de ABD’nin desteklediği YPG/PKK terör örgütünün tanıtımına ait hesapların da olduğunu kaydetti.

MAİLLERLE ÖZEL TALEP

O dönem Twitter’ın Orta Doğu’da DEAŞ’a karşı verilen mücadelede sosyal medyadan yapılan kara propagandaya karşı Twitter’ın algoritma geliştirdiğini belirten Fang, CENTCOM’un korunmasını istediği hesapların bu algoritmaya takıldığını belirtti. Kahler, Twitter yetkilisine “Hashtag’leri endekslemeyen bazı hesaplarımız var - belki de bot olarak işaretlendiler. Bunlardan birkaçı gerçek bir takipçi kitlesi oluşturdu ve şimdi bunları kurtarmayı umuyoruz” diye yazdı. CENTCOM görevlisi, gerekirse CENTCOM ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan ek evrak getirebileceğini iletti.

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YEMEN’DE SİVİL KATLİAM ÇARPITILDI

Fang, Kahler’in o yazışmadan sonra aynı gün ilettiği bir e-mailde 52 hesabı içeren bir tablo gönderdiğini, Yemen’deki ABD drone saldırılarıyla ilgili açıklamaları yaymak için kullanılan “@yemencurrent” hesabı da dahil olmak üzere altı hesap için öncelikli hizmet istediğini belirtti. ABD o dönem Yemen’e düzenlediği drone saldırılarında sivilleri hedef almış, ancak sorumluluğu kabul etmemişti. @yemencurrent hesabı aracılığıyla Pentagon, saldırıların terör örgütlerine yönelik düzenlediği algısını yayıyordu.

SURİYE’Yİ KARIŞTIRDILAR

Yayınlanan belgelerde, CENTCOM’un Yemen’de “@dala2el” adlı hesabı Suriye rejimine yönelik paylaşımlarda kullanmaya başladığı sırada, komutanlığın talebi üzerine Twitter’ın bu hesaplara daha önce uygulanmamış bir koruma ve muafiyet etiketi eklediği görüldü. Fang, söz konusu muafiyet etiketi ile bu hesaplara spam veya kötüye kullanıma karşı bot hesaplara uygulanan askıya alma veya görünürlüğünü azaltmaya yarayan bir otomasyona karşı koruma sağlandığını ifade etti.

Twıtter’a soruşturma sıkılaştırıldı

ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC), artan gizlilik ve güvenlik endişeleri üzerine Twitter’a yönelik incelemesini derinleştirdiği bildirildi. Bloomberg’in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, FTC’nin geçen ay şirketin iki eski üst düzey yöneticisini veri güvenliği konusunda sorguladığı ifade edildi. Haberde, şirketin milyarder Elon Musk tarafından devralınmasının ardından FTC’nin Twitter’ın gizlilik ve veri güvenliği uygulamalarına yönelik sonbaharda başlattığı incelemeyi derinleştirdiği kaydedildi. Haberde, incelemenin milyonlarca dolarlık para cezasına yol açabileceği belirtildi.

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Musk “aptal” birini bulunca CEO’luğu devredecek

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar “aptal” birini bulur bulmaz Twitter CEO’luğu görevinden istifa edeceğini belirtti. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO’luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim” ifadesini kullandı. Elon Musk, pazar günü Twitter’daki CEO’luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmıştı. 17 milyon 500 binden fazla kişinin oy kullandığı ankette Musk’ın istifa etmesi istenmişti.