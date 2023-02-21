Ukrayna Gaziantep'in uzattığı yardım elini unutmadı: 22 ton insani yardım Türkiye'ye gönderiliyor

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Ukrayna'nın Harkiv kentinde afetzedeler için 22 ton insani yardım toplandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde etkili oldu. Yıkıcı depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'da büyük hasara sebep oldu.
Depremin hasar verdiği 11 ile Türkiye'nin dört bir yanından yardım malzemesi ulaştırıldı. Savaşın eşiğinde olan Ukrayna da afetzedelere yardım ulaştırmak için harekete geçti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğü Ukrayna'nın Harkiv kentinde afetzedeler için insani yardım toplandı.
Harkiv Belediyesince Gaziantep için toplanan 22 ton insani yardım, Türkiye'ye gönderilmek üzere yola çıktı. Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov, Gaziantep ile Harkiv'in iki kardeş şehir olduğunu ifade etti.