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Dünya

Ukrayna Gaziantep'in uzattığı yardım elini unutmadı: 22 ton insani yardım Türkiye'ye gönderiliyor

Savaşın eşiğindeki Ukrayna'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep için 22 ton insani yardım toplandı. Gaziantep'in zor günlerde Harkiv'in yanında durduğunu söyleyen Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov, "Bu şehirden çok güçlü yardımlar almıştık. Şimdi zor günler yaşayan şehre yardım etme zamanıdır. Ukrayna halkı ve Harkiv, bugün Gaziantep'e gidecek insani yardımı topladı. Bu, dostane ilişkilerimizin iyi bir işaretidir." açıklamasında bulundu.

11:18 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Ukrayna'nın Harkiv kentinde afetzedeler için 22 ton insani yardım toplandı.

Ukrayna'nın Harkiv kentinde afetzedeler için 22 ton insani yardım toplandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde etkili oldu. Yıkıcı depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'da büyük hasara sebep oldu.

Ukrayna'da afetzedeler için insani yardım toplandı

Depremin hasar verdiği 11 ile Türkiye'nin dört bir yanından yardım malzemesi ulaştırıldı. Savaşın eşiğinde olan Ukrayna da afetzedelere yardım ulaştırmak için harekete geçti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğü Ukrayna'nın Harkiv kentinde afetzedeler için insani yardım toplandı.

Harkiv Belediyesince Gaziantep için toplanan 22 ton insani yardım, Türkiye'ye gönderilmek üzere yola çıktı. Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov, Gaziantep ile Harkiv'in iki kardeş şehir olduğunu ifade etti.

"Bu şehirden çok güçlü yardımlar aldık"

Gaziantep'in zor günlerde Harkiv'in yanında durduğunu vurgulayan Terekhov,
"Bu şehirden çok güçlü yardımlar almıştık. Şimdi zor günler yaşayan şehre yardım etme zamanıdır. Ukrayna halkı ve Harkiv, bugün Gaziantep'e gidecek insani yardımı topladı. Bu, dostane ilişkilerimizin iyi bir işaretidir."
açıklamasında bulundu.
Toplanan 22 ton insani yardımda gıda ürünleri, elektrik sobası, kıyafet, hijyenik malzemeler gibi ürünlerin yer aldığını aktaran Terekhov,
"Bu, bizim ilk yardımımız. Gaziantep Belediye Başkanı'yla iletişim halindeyiz ve gerekirse tekrar yardım toplayıp göndereceğiz."
dedi.


#Ukrayna
#Gaziantep
#deprem
#Harkiv
2 saat önce
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Ukrayna Gaziantep'in uzattığı yardım elini unutmadı: 22 ton insani yardım Türkiye'ye gönderiliyor
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