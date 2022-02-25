Zelenskiy: Düşmanın bir numaralı hedefi benim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın etkili uluslararası yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, “Özgürlüğümüzü, toprağımızı savunuyoruz. Etkili uluslararası yardıma ihtiyacımız var. Bunu (Polonya Devlet Başkanı) Andrzej Duda ile görüştük.

Savunma yardımı, yaptırımlar ve saldırgana (Rusya) baskı yapılması için Bükreş Dokuzlusu’na başvurduk. Birlikte Rusya’yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var.” dedi.

"Düşman beni bir numaralı, ailemi ise iki numaralı hedef olarak belirledi"

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke çapında 90 gün süreliğine genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı. Zelenskiy, Rusya’nın saldırıları sonucunda şu ana kadar 137 Ukraynalının hayatını kaybettiğini, 316 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Zelenskiy sabaha karşı görüntülü mesajıyla halka seslenerek, “Edindiğimiz bilgiye göre, düşman beni 1 numaralı, ailemi ise 2 numaralı hedef olarak belirledi. Devlet başkanını yok ederek, Ukrayna’yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar.” demişti.

Kiev’e sabotaj gruplarının girdiğini belirten Zelenskiy, vatandaşlara sokağa çıkma yasağına uymaları çağrısı yaptı.

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"Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz"

Zelenskiy, Ukrayna’nın uluslararası partnerlerinin ülkeye desteklerini açıkladıklarını, ancak Ukrayna’yı NATO’ya alma konusunda cevap vermeye korktuklarını aktararak, “Ama biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Rusya’dan, Rusya ile konuşmaktan, her şeyi, ülkemiz için güvenlik garantilerini, tarafsızlık statüsünü (zira şu an NATO üyesi değiliz) konuşmaktan korkmuyoruz. Ama bunun karşılığında bizim garantilerimiz ne olacak? En önemlisi, bize bunları hangi ülkeler verecek?” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in, Ukrayna’nın ‘tarafsızlık statüsü’ hakkında Ukrayna yönetimi ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

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