Ukrayna'da üst düzey istifa: Kararı Zelenski duyurdu

Rusya ile savaş hali devam eden Ukrayna'da üst düzey istifa yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, krayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Zelenski, Yermak'ın istifa kararını 'spekülasyon ve söylentilerin önüne geçmek' amacıyla kabul ettiğini bildirdi.
Zelenski, resmi hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Yermak'ın istifasını sunduğunu doğrulayarak, kararı "spekülasyon ve söylentilerin önüne geçmek" amacıyla kabul ettiğini bildirdi.
"Bu tutum daima vatansever bir duruştu"
Yermak'a görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar için teşekkür eden Zelenski, "Andriy, müzakere sürecinde Ukrayna'nın tutumunu her zaman olması gerektiği şekilde temsil etti. Bu tutum daima vatansever bir duruştu." dedi.
Zelenski, Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yeniden yapılanma sürecine işaret ederek, yeni başkanın belirlenmesi için istişarelere yarın başlayacağını ve sürecin şeffaf yürütüleceğini duyurdu.
Devlet Başkanlığı Ofisi'nde arama
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), sabah saatlerinde, bir soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisi'nde arama yapıldığını bildirmişti.
NABU'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından Devlet Başkanlığı Ofisi'nde soruşturma faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtilmişti.