Ukrayna barışı için seferberlik ilan ettik

Yaklaşık dört yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında barış görüşmeleri yeniden arttı. Türkiye de önemli inisiyatif alıyor. Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi misafir eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Rusya lideri Putin ile telefonda görüşecek. Erdoğan, “Barış için her türlü seferberliği bizler ilan ettik, inşallah bunu başaracağız” dedi.



