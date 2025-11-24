Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Kredi esnemesi 2026’da başlar
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, sektörü yakından ilgilendiren kredi büyüme sınırlarının geleceği ve takipteki alacaklarda yaşanan artış hakkında değerlendirmede bulundu. Yılmaz, “Kısıtlamalar 2025 sonuna kadar sürecek, esneme 2026'da başlasa bile öncelik üretimi destekleyen KOBİ'lerde olacak” dedi. Ticari kredilerin takip oranı 2 kat artarak %3,5 bandına çıktığına dikkat çeken Yılmaz; tekstil ve demir çelikin en riskli sektörler olduğunu ifade etti.
Ukrayna barışı için seferberlik ilan ettik
Yaklaşık dört yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında barış görüşmeleri yeniden arttı. Türkiye de önemli inisiyatif alıyor. Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi misafir eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Rusya lideri Putin ile telefonda görüşecek. Erdoğan, “Barış için her türlü seferberliği bizler ilan ettik, inşallah bunu başaracağız” dedi.
Muhteşem dönüş
Fenerbahçe, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle dönerek zirve takibini sürdürdü. Maçın ilk yarısında Ali Sowe ve Laçi’nin golleriyle 2-0 geriye düşen sarılacivertliler, ikinci yarıda Asensio (2), Talisca, En-Nesyri ve Brown'ın golleriyle geri dönerek 3 puanın sahibi oldu.