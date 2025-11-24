Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ukrayna barışı için seferberlik ilan ettik

Ukrayna barışı için seferberlik ilan ettik

04:0024/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Kredi esnemesi 2026’da başlar

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, sektörü yakından ilgilendiren kredi büyüme sınırlarının geleceği ve takipteki alacaklarda yaşanan artış hakkında değerlendirmede bulundu. Yılmaz, “Kısıtlamalar 2025 sonuna kadar sürecek, esneme 2026'da başlasa bile öncelik üretimi destekleyen KOBİ'lerde olacak” dedi. Ticari kredilerin takip oranı 2 kat artarak %3,5 bandına çıktığına dikkat çeken Yılmaz; tekstil ve demir çelikin en riskli sektörler olduğunu ifade etti.


Ukrayna barışı için seferberlik ilan ettik

Yaklaşık dört yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında barış görüşmeleri yeniden arttı. Türkiye de önemli inisiyatif alıyor. Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi misafir eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Rusya lideri Putin ile telefonda görüşecek. Erdoğan, “Barış için her türlü seferberliği bizler ilan ettik, inşallah bunu başaracağız” dedi.


Muhteşem dönüş

Fenerbahçe, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle dönerek zirve takibini sürdürdü. Maçın ilk yarısında Ali Sowe ve Laçi’nin golleriyle 2-0 geriye düşen sarılacivertliler, ikinci yarıda Asensio (2), Talisca, En-Nesyri ve Brown'ın golleriyle geri dönerek 3 puanın sahibi oldu.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları için son saatler: 2025 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları e-Devlet ve Personel MEB sorgulama ekranı