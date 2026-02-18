Ukrayna'dan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırım uyguladıklarını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yönelik yaptırım uyguladıklarını bildirdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırımlar paketini uygulamaya başladıklarını belirtti.
Rusya'nın "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füze sistemlerinin Belarus'ta konuşlandırılması için Lukaşenko'nun izin verdiğini belirten Zelenski, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullandığı insansız hava araçlarının (İHA) yönlendirilmesi için Belarus'ta 2025'te bir merkez kurduğunu ileri sürdü.