Dünya Ukraynadan Rus vatandaşlarına uyanın çağrısı Hiperenflasyon ve işsizlik sizi bekliyor
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Ukrayna'dan Rus vatandaşlarına 'uyanın' çağrısı: Hiperenflasyon ve işsizlik sizi bekliyor

Rusya’nın tüm dünyanın gözünde saldırgan konumunda olduğunu vurgulayarak uygulanan yaptırımların gelecekteki sonuçlarını değerlendiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ''Yaptırımlar sadece oligarklar için geçerli değildir. Her Rus onları bu yaptırımların sonuçlarını hissedecek. Hiperenflasyon, kuyruklar, devalüasyon, işsizlik. Tüm dünyanın gözünde saldırganlarsınız. Ruslar, uyanın” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Ukraynadan Rus vatandaşlarına uyanın çağrısı: Hiperenflasyon ve işsizlik sizi bekliyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın tüm dünyanın gözünde saldırgan konumunda olduğunu vurgulayarak uygulanan yaptırımların gelecekteki sonuçlarını değerlendirdi.

Kuleba, sadece oligarkların değil, Rus vatandaşlarının da bu yaptırımlardan etkileneceğini belirterek, “Rus vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının kendilerini kişisel olarak etkileyeceğini henüz fark etmemiştir. Yaptırımlar sadece oligarklar için geçerli değildir. Her Rus onları bu yaptırımların sonuçlarını hissedecek. Hiperenflasyon, kuyruklar, devalüasyon, işsizlik. Tüm dünyanın gözünde saldırganlarsınız. Ruslar, uyanın” dedi.

İTALYA, GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ VE FRANSA’DAN SWIFT’E DESTEK

Öte yandan Kuleba, İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştüğünü açıklayarak bu ülkelerin Rusya’nın SWIFT ile bağlantısının kesilmesini desteklediğini belirtti. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatının başlamasından bu yana Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya’nın SWIFT ile bağlantısının kesilmesi konusunda çağrıda bulunuyor.

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