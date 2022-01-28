Ukrayna'da 130 bin kişilik direniş gücü

Ukrayna'da askeri fabrikada 5 kişiyi öldüren saldırganın yakalanma anı

Ukrayna'da havacılık ve uzay fabrikasında 5 kişiyi vurarak öldüren Ukraynalı asker polis tarafından kıskıvrak yakalandı.



Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki Pivdenmash Devlet Havacılık ve Uzay Fabrikası'nda Ukrayna Ulusal Muhafızlarında görevli bir asker, 4'ü asker biri sivil personel olmak üzere toplam 5 kişiyi vurarak öldürmüş ardından olay yerinden kaçmıştı. Kasabadaki dağlık alanlara kaçan asker 21 yaşındaki Artemiy Ryabchuk, Ukrayna polisi tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.