Ukrayna'da 130 bin kişilik direniş gücü

Ukrayna’nın, mevcut ordu kapasitesinin dışında, olası Rus işgaline karşı 130 bin kişilik bir direniş gücü oluşturmaya başladığı iddia edildi.
Amerikan Foreign Policy dergisinin internet sitesinde yayınlanan haberde Ukrayna ordusundan özel kuvvetler personelinin milis güçlerin eğitilmesinde görev aldığı belirtildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, olası bir işgal durumunda Ukrayna’nın Rus askerleri için kan gölüne döneceği uyarısında bulunmuştu. Özellikle İngiltere’den gelen açıklamalar, Ukrayna’da Rusya’ya karşı milis savaşı hazırlıklarının yapıldığı iddialarına yol açmıştı.