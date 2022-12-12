​Washington-Moskova arasında yeni takas pazarlığı.

Rusya ile ABD arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen mahkum takası tekrarlanabilir. ABD medyasına yansıyan habere göre Kremlin, Rusya’da hapishanede tutulan ABD’li eski asker Paul Whelan ile Almanya’da cinayetten hapsedilen emekli Rus albay Vadim Krasikov’un takasını teklif etti. Geçen hafta Washington ve Moskova, Rusya’da tutuklu bulunan Amerikalı basketbolcu Brittney Griner ile ABD’de cezaevinde yatan Rus silah kaçakçısı Viktor Bout’u takas edilmişti. Söz konusu takasın ardından ABD yönetimi, Amerikalı eski asker Whelan yerine LGBTi destekçisi Grinner’in tercih edilmesinden dolayı eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Amerikan medyasına göre Whelan’ın evine dönmesi için Rus yetkililerle isim pazarlığı yapılıyor. ABD’nin Rus tutuklular Alexander Vinnik ve siber suçlu Roman Seleznev’i Whelan’la değiş tokuş yapılmasını önerdiği, Rusya’nın ise bu teklifi reddederek Krasikov için ısrar ettiği ifade edildi.

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