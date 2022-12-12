Dünya Washington-Moskova arasında yeni takas pazarlığı
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Washington-Moskova arasında yeni takas pazarlığı

ABD medyasına yansıyan habere göre Kremlin, Rusya’da hapishanede tutulan ABD’li eski asker Paul Whelan ile Almanya’da cinayetten hapsedilen emekli Rus albay Vadim Krasikov’un takasını teklif etti.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Washington-Moskova arasında yeni takas pazarlığı
​Washington-Moskova arasında yeni takas pazarlığı.

Rusya ile ABD arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen mahkum takası tekrarlanabilir. ABD medyasına yansıyan habere göre Kremlin, Rusya’da hapishanede tutulan ABD’li eski asker Paul Whelan ile Almanya’da cinayetten hapsedilen emekli Rus albay Vadim Krasikov’un takasını teklif etti. Geçen hafta Washington ve Moskova, Rusya’da tutuklu bulunan Amerikalı basketbolcu Brittney Griner ile ABD’de cezaevinde yatan Rus silah kaçakçısı Viktor Bout’u takas edilmişti. Söz konusu takasın ardından ABD yönetimi, Amerikalı eski asker Whelan yerine LGBTi destekçisi Grinner’in tercih edilmesinden dolayı eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Amerikan medyasına göre Whelan’ın evine dönmesi için Rus yetkililerle isim pazarlığı yapılıyor. ABD’nin Rus tutuklular Alexander Vinnik ve siber suçlu Roman Seleznev’i Whelan’la değiş tokuş yapılmasını önerdiği, Rusya’nın ise bu teklifi reddederek Krasikov için ısrar ettiği ifade edildi.

ABD'de infiale yol açan takas: Putin Biden'ı yendi
FOTOĞRAF 17
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Rusyada tutuklu ABDli kadın basketbolcu Brittney Griner, Rus silah kaçakçısı Viktor Bout ile mahkum takası kapsamında serbest kaldı.
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Söz konusu takası dünyaya duyuran ABD Başkanı Biden, Dakikalar önce Brittney Griner ile görüştüm. Kendisi güvende. Şu an evine dönmek için uçakta ifadelerini kullandı.
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Rusyanın Bout vatanına döndü sözcü ile doğruladığı takas ABDde resmen infiale neden oldu.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin eski danışmanlarında Sergei Markov takas için Putin, Bidenı yendi yorumunda bulundu.
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Markovn sözleri ABDnin en çok okunan gazetelerinden birisi olan New York Posta manşet oldu.
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Gazete Markovun bu sözlerini başlıktan okurlarına duyurdu. Haberde Markovun şu ifadelerine de yer verildi;Görüşüşe göre casusumuzu geri aldık ve karşılığında sıradan bir kızı onlara verdik. Takas tamamen bizim lehimize.
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Fox News ise kıdemli bir Savunma Bakanlığı yetkilisi ile görüştü. Fox News, söz konusu kaynağın Ölüm Taciri Viktor Boutun silah kaçakçılığına devam edebileceğini belirttiğinin altını çizdi
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Haberde Üst düzey bir savunma yetkilisi, Rus silah tüccarı Viktor Boutun yasadışı silah kaçakçılığına geri dönebileceğinden ve böylece dünya çapında ölümcül çatışmaları körükleyebileceğinden endişe ediyor ifadelerine yer verildi.
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CNN Internationalda yayınlanan bir analizde Evet, bu Putin için bir zafer. Ancak yaşananlar Rus liderin askeri elitleri memun etme ihtiyacını da ifşa ediyor yorumunda yer verildi.
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ABDli politikacı Marjorie Taylor Greene ise Bidenın görevden alınması gerektiğini duyurdu.Bidenın serbest bıraktığı Bout kaç kişiyi öldürecek diyen Greene Bidenın görevini kötüye kullandığını öne sürdü.
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Kötü şöhretli silah tüccarı, 55 yaşındaki Viktor Bout aynı zamanda ölüm tüccarı olarak da tanınıyor.
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Bout, dünyanın en tehlikeli ve yoksul yerlerinde silah ticareti yaptıktan sonra 2008 yılında ABD ve Taylandın ortak düzenlediği bir operasyonla Taylandda yakalandı. ABDde hakim karşısına çıkarılan silah tüccarı 25 yıl hapis cezası aldı.Afganistanda Talibandan, Libyada Muammer Kaddafiye kadar birçok bağlantısı olduğu öne sürülen Boutun askeri istihbarat açısından kilit bir isim olduğu konuşuluyor.
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kolaylaştırıcı rol oynayan Türkiye, geçtiğimiz ay kritik bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı.CIA Direktörü William Burns ile Rusya Dış İstihbarat (SVR) Örgütü Başkanı Sergey Narışkin MİT’in ev sahipliğinde Ankara’da bir araya geldi.ABD’li ve Rus istihbarat şeflerinin görüşmesinde esir takasının ele alındığı düşünülüyor.
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Rusyada tutuklu ABDli kadın basketbolcu Brittney Griner
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Rusyada tutuklu ABDli kadın basketbolcu Brittney Griner
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Rusyada tutuklu ABDli kadın basketbolcu Brittney Griner
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ABD'de infiale yol açan takas: Putin Biden'ı yendi
'Ölüm tüccarı' olarak bilinen Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'un Rusya ile yapılan takas anlaşması kapsamında serbest bırakılması ABD'de infiale yol açtı. 'Putin, Biden'ı yendi' yorumlarının yapıldığı takas sonrası Biden'ın görevden alınması için çağrıda bulunuldu.
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