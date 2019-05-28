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Dünya Yumurta çocuktan Christchurch mağdurlarına 100 bin dolar bağış
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OKYANUSYA

'Yumurta çocuktan' Christchurch mağdurlarına 100 bin dolar bağış

'Yumurta çocuktan' Christchurch mağdurlarına 100 bin dolar bağış

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı Senatör Fraser Anning'i yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly, kendisi için toplanan yaklaşık 100 bin doları, Christchurch'deki terör saldırılarının kurbanlarının ailelerine ve mağdurlarına verdi.

Haber Merkezi AA
Avustralyalı Senatör Fraser Anning'i yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki genç, tüm dünyanın sevgisini kazanmıştı.
Avustralyalı Senatör Fraser Anning'i yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki genç, tüm dünyanın sevgisini kazanmıştı.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning'i yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly, kendisi için toplanan yaklaşık 100 bin dolar parayı, Christchurch'deki terör saldırılarının kurbanlarının ailelerine ve mağdurlarına bağışladı.

"New Zealand Herald" gazetesinin haberine göre, terörizmi meşru göstermeye çalışan ırkçı açıklamaları nedeniyle eleştiri alan Senatör Anning'in, Melbourne kentinde katıldığı kamuya açık etkinlik sırasında kafasına yumurta atan Connolly, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi için "GoFundMe" isimli yardım toplama sitesi üzerinden "hukuki masrafları ve daha fazla yumurta alması" amacıyla başlatılan bağış kampanyasında toplanan 99 bin 922 doların Christchurch Mağdurları Destekleme Vakfı'na aktarıldığını duyurdu.

Connolly, kendisi için toplanan tüm paraları, Christchurch'deki iki camiye yönelik terör saldırılarıyla yaşanan katliamın mağdurlarına yardım etmek için bağışlamaya karar verdiğini kaydederek, "Zaten benim değildi ki" ifadesine yer verdi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta yapılan terör saldırısında 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

  • Connolly, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından Müslümanları suçlayan ve terörü meşru göstermeye çalışan açıklamalarıyla tepki çeken Anning'e, Melbourne'de katıldığı etkinlik sırasında yumurta atarak tepki göstermişti. Soru soran basın mensuplarıyla konuştuğu sırada gerçekleşen olayda kafasına yumurta atılan Anning, Connolly'ye tokatla karşılık vermiş, Anning'in yakınındaki destekçileri genci yere yatırarak darp etmişti. Polisin ifadesini aldığı genç daha sonra serbest bırakılmıştı.

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto
OYNAT 00:37
Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto
İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, dün gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kaldı. Senatör, konuşma yaptığı sırada kafasına yumurta atan genci darp etti. Senatörün beraberindekiler de genci yere yatırarak saldırdı. Yaşananlar ise anbean kaydedildi. Avustralyalı teröristin cami saldırısı sonrası senatörün, 'Bu saldırı, Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir.' açıklamaları çok tepki çekmişti.
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