Yunanistan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını hâlâ hazmedemiyor: Kilise gibi göstermeye çalıştılar

Ayasofya, 2020 yılında, 86 yıl aradan sonra yeniden cami olarak ibadete açıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile cemaatine kavuşan camide yıllar sonra ilk cuma namazı kılındı.

Yunan basınından Greek City Times, Ayasofya'nın tarihine ve bugününe işaret ettiği haberinin görseline yerleştirdiği haç işaretiyle tarihi yapıyı "kilise" şeklinde lanse etmeye çalıştı.

İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürüldü

Haberde, "İmparator Justinianus'un inisiyatifiyle inşa edildi. Yunan Ortodoks katedrali olarak hizmet verdi. Hristiyan âleminin en büyük yapılarından ve simge yapılarından biri. Aynı zamanda 1453 yılına kadar Ekümenik Patriği'nin oturduğu yerdi." denildi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden sonra Ayasfoya'nın camiye dönüştürüldüğü anımsatılırken, "20. yüzyılın başlarına kadar öyle kaldı." ifadesi kullanıldı.

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"Yeni bir sayfa açıldı"

Haberde, "1934 kararına itiraz eden bir İslam derneğinin talebi üzerine Danıştay, Ayasofya'yı müzeye çeviren kararı kaldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzenin camiye dönüştürülmesi için kararname imzaladı ve mekanın ibadet için kullanılmamasının büyük bir hata olduğunu söyledi. Antik bazilika tarihinde yeni bir sayfa açıldı." ayrıntılarına dikkat çekildi.

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"24 Temmuz tarihi tesadüfen seçilmedi"

Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi törenine Erdoğan'ın da katıldığı aktarılarak, şöyle denildi: "Önce Fatih'in türbesini ziyaret etti ve ardından kendisi Kuran'dan Fetih adlı sureyi okuyarak namaza başladı. Aslında 24 Temmuz tarihi tesadüfen seçilmedi. 24 Temmuz 1923, Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü."