Yunanistan'dan Kıbrıs provokasyonu: Haritadaki KKTC bölgesini kanlı biçimde resmettiler

TÜRKİYEYE SUÇLAMAÖte yandan CNN Yunanistan ise Türk savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçlarının da Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.Türk dronelarından birinin Girit Adasının hemen kuzeyinde yer alan Martı Adasının (Glaros Adası) üstünde uçtuğu savunuldu. Söz konusu adacık, aslında bir kayalık ve üstünde kimse yaşamıyor. Martı Adası semalarındaki Türk dronenunun engellendiğini yazan televizyon, F-16 jetlerinin ise İzmir Karaburunun karşısında yer alan Koyun ve Pasas adalarının üstünde seyrettiğini iddia etti.

Haberde ayrıca her ne kadar Libyanın Türkiyeye yeşil ışık yaksa da ABD hükümetinin Yunanistanın girişimlerini desteklediğinden de bahsedildi.

Yunanistanın adalardaki karasularını 12 mile çıkarma girişimi ilk olmayacak. Daha önce de dillendirilen bu tutum Türkiye tarafından sert bir karşılık görmüş iki ülke adeta savaşın eşiğine gelmişti.

İddiaya göre Atina yönetim, Giritin daha önce de bahsedildiği gibi güneyini ve ayrıca da batısını 12 mile çıkarmak niyetinde.

YENİDEN GÜNDEMDEGazeteye göre, Dışişleri Bakanı Dendiasın çok öncesinden elinde olan, ancak Türkiyenin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle bir türlü gündeme getirmediği plan raftan indirildi.

Haberde yer alan bir harita ile Türkiye çekincelerinden dolayı aylardır gündeme getirilmeyen Giritin karasularını 12 mile çıkarma planının yine devrede olduğu belirtildi.

Egede adalar üzerinden Türkiyeyi kışkırtıcı hamlelere girişen Yunanistan gerilimi arttırmanın yollarını arıyor. Daha önce de gündeme gelen Atinanın karasularını 12 mile çıkarma niyeti ile ilgili, Yunan basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.

Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede

Batı ülkelerinden aldığı destek ile Türkiye'yi Ege'de çatışmaya zorlayan Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma iddiaları yeniden gündeme geldi. Daha önce de dillendirilen ancak Ankara'nın sert ve caydırıcı tepkisi nedeniyle rafa kaldırılan sinsi plan ile ilgili Yunan medyasında dikkat çeken bir harita yayınlandı. Öte yandan Yunan medyasında Türkiye ile olan gerilimi daha da tırmandıracak provokatif haberlere de yer verilmeye devam ediliyor.