Dünya Yunanistandan Kıbrıs provokasyonu Haritadaki KKTC bölgesini kanlı biçimde resmettiler
AVRUPA

Yunanistan'dan Kıbrıs provokasyonu: Haritadaki KKTC bölgesini kanlı biçimde resmettiler

Kıbrıs’ta KKTC’yi yok sayarak tek devletli çözümü dayatan Yunanistan, tahriklerine devam ediyor. 1974 yılında Türk vatandaşlarının katliamdan kurtarıldığı Kıbrıs Barış Harekatı’ndan rahatsızlık duyan Yunanlılar, ülkenin bazı şehirlerine astıkları tabelalarda haritadaki KKTC bölgesini kanlı biçimde resmetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistandan Kıbrıs provokasyonu: Haritadaki KKTC bölgesini kanlı biçimde resmettiler
Ülkenin bazı şehirlerine asılan tabelalarda, Kıbrıs haritasındaki KKTC bölgesi kanlı biçimde resmedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayarak tek devletli çözümü dayatma çabasında olan Yunanistan, tahriklerine devam ediyor.

YUNANİSTAN'DAN YENİ PROVOKASYON

1974 yılında Türk vatandaşlarının katliamdan kurtarıldığı Kıbrıs Barış Harekatı’ndan rahatsızlık duyan Yunanlılar, Kavala, Dedeağaç, Selanik gibi şehirlerin otoyol giriş-çıkışlarına skandal tabelalar yerleştirdi.

KKTC BÖLGESİ KANLI BİÇİMDE RESMEDİLDİ

Otoyol kenarlarına asılan tabelalarda haritadaki KKTC bölgesi bölgesini kanlı biçimde resmedildi.

KKTC haritasının olduğu bölümde kan figürünün yer aldığı tabela görselinde, “Kıbrıs’ı unutmadık”, “Türk işgalciler dışarı!” şeklinde provokatif ifadeler yer alıyor.

Yunanistan'dan bir tahrik daha: Floros bu kez Meriç Nehri üzerinden poz verdi
GÜNDEM
Yunanistan'dan bir tahrik daha: Floros bu kez Meriç Nehri üzerinden poz verdi

Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede
FOTOĞRAF 13
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Egede adalar üzerinden Türkiyeyi kışkırtıcı hamlelere girişen Yunanistan gerilimi arttırmanın yollarını arıyor. Daha önce de gündeme gelen Atinanın karasularını 12 mile çıkarma niyeti ile ilgili, Yunan basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.
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İki ülke arasındaki gelişmeleri yakından takip eden Yunan gazetesi Ta Neada ana gündem maddesi Girit karasularının 12 mile çıkarılma planı vardı.
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Haberde yer alan bir harita ile Türkiye çekincelerinden dolayı aylardır gündeme getirilmeyen Giritin karasularını 12 mile çıkarma planının yine devrede olduğu belirtildi.
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YENİDEN GÜNDEMDEGazeteye göre, Dışişleri Bakanı Dendiasın çok öncesinden elinde olan, ancak Türkiyenin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle bir türlü gündeme getirmediği plan raftan indirildi.
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İddiaya göre Atina yönetim, Giritin daha önce de bahsedildiği gibi güneyini ve ayrıca da batısını 12 mile çıkarmak niyetinde.
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Bir haritanın da olduğu haberde skandal ifadelere yer verilerek karasuların uzatılmasına Türkiyenin verdiği tepkide haksız olduğu savunuldu.
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Haberin devamında Türkiyenin Mavi Vatan politikası için Libya ile ilişkilerini geliştirdiğinden ve Yunanistanın zayıflıklarından yararlandığından bahsedildi.
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Yunanistanın adalardaki karasularını 12 mile çıkarma girişimi ilk olmayacak. Daha önce de dillendirilen bu tutum Türkiye tarafından sert bir karşılık görmüş iki ülke adeta savaşın eşiğine gelmişti.
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Haberde ayrıca her ne kadar Libyanın Türkiyeye yeşil ışık yaksa da ABD hükümetinin Yunanistanın girişimlerini desteklediğinden de bahsedildi.
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TÜRKİYEYE SUÇLAMAÖte yandan CNN Yunanistan ise Türk savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçlarının da Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.Türk dronelarından birinin Girit Adasının hemen kuzeyinde yer alan Martı Adasının (Glaros Adası) üstünde uçtuğu savunuldu. Söz konusu adacık, aslında bir kayalık ve üstünde kimse yaşamıyor. Martı Adası semalarındaki Türk dronenunun engellendiğini yazan televizyon, F-16 jetlerinin ise İzmir Karaburunun karşısında yer alan Koyun ve Pasas adalarının üstünde seyrettiğini iddia etti.
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Skai televizyonu aynı haberi Gözdağı sürüyor başlığıyla internet sayfasına taşırken, Kathimerini Hava sahası ihlalleri droneların kullanılmasıyla devam ediyor dedi.
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ANKA ANINDA HABER OLDUKathimerini gazetesi, ANKA ve KIZILELMA: Türk savunma sanayiinden yeni dronelar başlıklı bir haberi de ilk sayfasından yayınladı. Kızılelmanın ilk testlerinin kısa süre önce yapıldığını hatırlatan gazete, söz konusu testleri ANKA-3 MIUSun tanıtımının izlediğini yazdı.
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TAI tarafından üretilecek ANKA-3 MIUSun ilk test uçuşunun ise gelecek yıl yapılmasının beklendiğini bildiren Kathimerini, Kızılelmayı üreten şirketin ise uluslararası üne sahip Bayraktar TB2 ile aynı olduğuna dikkat çekti.
Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede
Batı ülkelerinden aldığı destek ile Türkiye'yi Ege'de çatışmaya zorlayan Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma iddiaları yeniden gündeme geldi. Daha önce de dillendirilen ancak Ankara'nın sert ve caydırıcı tepkisi nedeniyle rafa kaldırılan sinsi plan ile ilgili Yunan medyasında dikkat çeken bir harita yayınlandı. Öte yandan Yunan medyasında Türkiye ile olan gerilimi daha da tırmandıracak provokatif haberlere de yer verilmeye devam ediliyor.


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