Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: İki ülke de gelecek nesillere huzurlu komşuluk ilişkileri borçlu

Bu kapsamda son aylarda iki ülke arasındaki iletişim kanallarının geliştirildiğini kaydeden Yerapetritis, bunun karşılıklı anlayış seviyesini iyileştirdiğini ve gerekli kişisel ilişkilerin kurulmasına da katkı sağladığını bildirdi.

Bu kapsamda son aylarda iki ülke arasındaki iletişim kanallarının geliştirildiğini kaydeden Yerapetritis, bunun karşılıklı anlayış seviyesini iyileştirdiğini ve gerekli kişisel ilişkilerin kurulmasına da katkı sağladığını bildirdi.

İki tarafın uluslararası konularda farklı algılayışlara sahip olduğunu göz ardı etmediklerini belirten Yerapetritis, "Ulusal egemenlik konuları hiçbir şekilde tartışma konusu olamaz. Her iki ülke için de karşılıklı faydalı konulara yani daha çok ticari ve ekonomik karaktere sahip pozitif gündeme, savunma ve askeri boyutlara yönelik güven inşa tedbirlerine ağırlık veriyoruz." ifadelerini kullandı.