Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: İki ülke de gelecek nesillere huzurlu komşuluk ilişkileri borçlu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis açıklama yaptı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Parapolitika gazetesi için kaleme aldığı makalede, Türkiye ve Yunanistan arasında 7 Aralık'ta 5'incisi düzenlenecek YDİK toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yerapetritis, güçlü hükümetler sayesinde Ege'de aylardır sükunetin hüküm sürdüğünü, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine dair ifade edilmiş niyetlerin mevcut durum açısından olumlu olduğunu belirtti.
"SAMİMİ İŞBİRLİĞİ NİYETİ"
İki tarafın uluslararası konularda farklı algılayışlara sahip olduğunu göz ardı etmediklerini belirten Yerapetritis, "Ulusal egemenlik konuları hiçbir şekilde tartışma konusu olamaz. Her iki ülke için de karşılıklı faydalı konulara yani daha çok ticari ve ekonomik karaktere sahip pozitif gündeme, savunma ve askeri boyutlara yönelik güven inşa tedbirlerine ağırlık veriyoruz." ifadelerini kullandı.
"HUZURLU KOMŞULUK İLİŞKİLERİ BIRAKMAYA BORÇLUYUZ"
Yerapetritis, Yunanistan'ın tüm diplomatik senaryolara hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, mevcut pozitif iklimin, söylem ve eylemdeki sükunetin ve tansiyonu düşürmek için gerekli araçların değerinin farkında olduklarını kaydetti.
- Yunanistan'ın, şartların olgunlaşması halinde iki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'ye ilişkin sorunların çözümü için görüşmeye hazır olduğunu belirten Yerapetritis, makalesinde"Yunan hükümeti yaklaşmakta olan İşbirliği Konseyini bilgi ve ciddiyetle, gelecek nesilleri dikkate alarak karşılıyor. Gelecek nesillere, ülkemizin refah ve ilerlemesine katkı sağlayacak huzurlu bir uluslararası komşuluk miras bırakmaya borçluyuz." ifadelerine yer verdi.